Başkan Büyükakın’in İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyaretinde ana gündem maddesi kentsel dönüşüm ve dirençli şehir Kocaeli olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kentsel dönüşüm, envanter çalışmaları ve deprem konularında önemli istişarelerde bulundu. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Numan Balaban’ın da eşlik ettiği toplantı Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ziyaretin ana gündem maddesi kentsel dönüşüm ve afetlere dirençli Kocaeli konuları oldu. Oda başkanı Akgün, Japonya Ulusal Yer Bilimleri Konferansı'na yaptıkları katılım sonrası aldıkları sertifikayı Başkan Büyükakın’a takdim etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİRENÇLİ ŞEHRİ

Toplantıda Kocaeli’nin deprem riskine karşı yürüttüğü çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Büyükakın, kentsel dönüşüm ve yapı envanteri çalışmalarının şehirdeki en öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, bu alandaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde mühendislerin bilgi ve deneyiminden yararlanarak daha sağlam ve güvenli yapılar inşa etmenin öncelikli hedef olduğunu belirten Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin geleceği için atılan adımların devam edeceğini ifade etti.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Başkan Büyükakın, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen faaliyetlerin şehir için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Kentsel dönüşüm ve dirençli şehir Kocaeli hazırlıkları noktasında, mühendislik bilgisi ve deneyimi çok önemli. İnşaat Mühendisleri Odamız ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde şehirdeki yapılarla alakalı önemli verilere ulaştık. Özellikle deprem riskine karşı yürüttüğümüz çalışmalarla, daha sağlam ve güvenli bir Kocaeli inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

ORTAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Toplantıda, kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra mevcut yapıların envanter çalışmaları da ele alındı. Bu çalışmaların Kocaeli’nin depreme hazırlıklı bir şehir olmasında kritik bir rol oynadığı belirtilirken, inşaat mühendisleriyle yapılan ortak projelerin süreceği vurgulandı. Başkan Büyükakın, Kocaeli halkının güvenliği ve yaşam kalitesini artırmak için mühendislerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından, şehirde yürütülen projelerle ilgili olarak ilerleyen süreçte yapılacak ortak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.