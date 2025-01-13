Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, STK ziyaretleri kapsamında Memur-Sen Kocaeli Şubesi’ne konuk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık’a konuk oldu. İzmit Yenişehir Mahallesi Eğitim-Bir-Sen hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunun 15 şube başkanı, Kadınlar Komisyonu, Genç Memur-Sen yönetimi de yer aldı. Türkiye’de 1 milyondan fazla, Kocaeli’de de 235 bin üyesi bulunan sendika temsilcileriyle olan buluşma son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

POPÜLİZM, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TUZAK

Karşılıklı görüş alışverişlerinin de olduğu toplantıda tarımsal üretimin Türkiye için önemine dikkat çekildi. Yazılım ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin ülkelerin kalkınma çabasının en önemli maddeleri olduğu değerlendirildi. Türkiye için popülizmin büyük bir tuzak olduğu, yerli yerinde yapılacak tüm çalışmaların şehirleri daha üst noktalara taşıyacağı dile getirildi. Başkan Büyükakın, emeği ve fikirleriyle büyük bir miras bırakan Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan’ı da unutmadı, “Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 25.yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. İnan’ın azmi ve değerleri, bizlere de rehber oluyor” dedi.