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Başkan Büyükakın, Anne Şehir Merkezi Begonya’da çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükakın, merkezin tüm birimlerini gezerek katılımcılarla sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşamı Programı her geçen gün büyümeye, yeni katılımcıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçede bulunan Anne Şehir Begonya merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak akıl zekâ oyunları atölyesine girdi. Burada çocuklarla oyun oynayan Başkan Büyükakın, ardından ağaç boyama atölyesine geçti, çocukların boyadıkları süs eşyalarını inceledi.

BEGONYA MERKEZINDE BABA-ÇOCUK ETKİNLİĞİ

Masal köşesinde ise Başkan Büyükakın, çocuklarla sohbet etti. Başkan Büyükakın, çocukların dinledikleri masalı kendisi de okuyarak onlarla birlikte masalı bitirdi. Daha sonra Anne Şehir Begonya merkezinde yer alan spor salonunu gezerek antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, kısa süre önce Begonya merkezinde hayata geçirilen baba ve çocuk etkinliğinde çocukların çizdikleri resimleri inceledi ve ebeveynlerle sohbet ederek onların duygularını dinledi. Başkan Büyükakın’a; merkezde toplam 101 baba-çocuğun hizmetten faydalandığını, bu etkinliğin bireylerin arasındaki iletişimi güçlendirerek, kaliteli vakit geçirmelerini, anı biriktirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı bilgisi verildi.

ANNE ŞEHİR BEGONYA’YA ÖVGÜ

Başkan Büyükakın, Anne Şehir Merkezi Begonya’nın Kocaelili aileler için önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi. Merkezin, çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir yer olduğunu belirten Başkan Büyükakın, tesisin Kocaeli’ne değer kattığını ifade etti. Başkan Büyükakın, tesiste yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Anne Şehir Merkezi Begonya, Kocaeli’mizin en güzel sosyal alanlarından biri. Çocuklarımız ve ailelerimiz burada birlikte vakit geçirebiliyor, eğlenebiliyor ve öğrenebiliyorlar. Merkezimiz, Kocaeli’mize değer katıyor. Kocaelili ailelere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ANNE ŞEHİR BEGONYA MERKEZİ

Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Merkezi Begonya merkezi haftanın 6 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkezde fiziksel aktivite (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obezite ile mücadele programı ve ileri yaş egzersizleri ), rekreaktif faliyetler, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri (mum, makrome anahtarlık… gibi) aşçılık atölyesi, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist hizmeti sunuluyor.

Ayrıca merkezde danışmanlık hizmetleriyle bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri yer alıyor. Eğitim hizmetleri bünyesinde Mutlu Şehir Okulları başlığı ile Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenleniyor.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR

Anne Şehir Merkezi Begonya da çocuklar da unutulmadı. Merkezde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gelişim atölyeleri kapsamında; çocuk zumbası, hareketli hayaller atölyesi, drama atölyesi, minik kâşifler atölyesi, minik eller atölyesi, eğlenceli sayılar, düşümde drama ve akıl oyunları atölyeleri, baba- çocuk atölyeleri ile çok farklı konularda çocukların bilgi, beceri ve duygusal gelişimlerine katkı verecek birçok etkinlik düzenleniyor. Detaylı bilgi almak için 0262 318 27 25 nolu telefon aranabilir.