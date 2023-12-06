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Kocaeil Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin gururu olan Kağıtsporlu karateci şampiyon kardeşlerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Budapeşte’de düzenlenen Büyükler Dünya Karate Şampiyonasında ülkemizi ve şehrimiz gururla temsil eden Tuba Yakan (Yenen) ve Fatma Naz Yenen kardeşler ile Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ve Kağıtspor Karate Antrenörü Mesut Kolaylı’yı makamında ağırladı.

Tuba ve Fatma Naz kardeşler, ülkemizi ve şehrimizi girdikleri çok sayıda şampiyonada elde ettikleri başarılarla gururlandırdı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 26. Büyükler Dünya Şampiyonasında 55 kilogram kumite dalında altın, 61 kilogram kumite dalında gümüş madalya kazanan sporcuları makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğiniz bu büyük başarı için sizleri canı gönülden kutlarım” dedi

TÜRKİYE YÜZYILININ ÖRNEK SPORCULARI

Buluşmada konuşan Başkan Büyükakın, “Sizler elde ettiğiniz bu başarıyla hem bize hem de Kocaeli halkına çok büyük bir gurur yaşattınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Tuba ve Fatma gelecek yüzyılın örnek sporcularısınız. Sizden sonra gelen nesillere neler başarabileceklerini göstermiş oldunuz. Hedefi hep daha da yukarıya çıkardınız. Sizleri ve antrenörlerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.