Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayının 18. iftarını Adalet Taksi durağındaki esnafla birlikte yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayının 18. gününün iftarını İzmit Adalet Taksi durağındaki esnaflarla gerçekleştirdi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun vurgulandığı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın artık ortalandığının da dile getirildiği birliktelikte, Kadir Gecesi’nin ve Ramazan Bayramı’nın mübarek olması da dilendi.