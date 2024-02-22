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Dijital İmza Eğitim Programı’nda konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’yi tüm paydaşlarla birlikte geleceğe hazırlama arzusunda olduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Kocaeli Emlakçılar Odası’nın düzenlediği Dijital İmza Eğitim Programı, İzmit Kadıköy Düğün Salonu Turkuvaz Salonu’nda gerçekleştirildi. Gayrimenkul danışmanlarının sektördeki yenilikleri takip etmeleri ve güncelliklerini sağlamak amacıyla düzenlenen programa sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Emlak yönetimi uzmanları tarafından verilecek eğitimler kapsamında ilk olarak İzmit bölgesi, ikinci olarak Gebze bölgesindeki gayrimenkul danışmanlarına eğitimler verilecek.

700 EMLAKÇI KATILDI

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Kocaoğlu, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Kocaeli Bakkalcılar Odası Başkanı Bayram Kütük ve yaklaşık 700 emlakçı katıldı.

TÜM ODALARLA PAYDAŞIZ

Başkan Büyükakın, “Eğitim programında paydaşız. Bu aslında bizim bakış açımızın göstergesi. Diğer odalarla da yapıyoruz bu işi. Sizleri desteklemeye hazırız ama sizin de aranızda ağ oluşturmanız lazım. Bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Belki de sorun her şeyi bilmemizden kaynaklanıyor. Büyük medeniyetlere bakıldığında kayıt altına aldıkları ama müdahale etmedikleri görülür. Devlet ya da belediyeler piyasadan çekilmeli ki büyüme ve refah gerçekleşsin. Dünyanın bütün örneklerinde böyle” dedi. Başkan Büyükakın, “Piyasayı öldürürseniz üretkenliğin ruhu azalıyor. Devletin kuralları belirlemesi ve sair işlere karışmaması gerekiyor. Devlet yöneticilerinin işi bilenlerle beraber çalışması lazım” ifadesini kullandı.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM”

Önümüzdeki dönemin depreme yönelik büyük çalışmalar içereceğini belirten Başkan Büyükakın, “Bu kentin depreme hazırlanmasını birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu depremin bizim insanlarımızı öldürmemesi gerekiyor. Evlerimiz yıkılmasın, insanlarımız ölmesin. Canın siyaseti olmaz. Önümüzdeki dönemde bunun hazırlığını yapmamız lazım. Üniversiteler ve odalarla oturup çalışma yaptık. Binaların risk raporunu çıkardık. 2007 öncesi yapılan 250 bin bina var. 160 bin bina tarandı. Dijital ortamda hangi alanın hangi binanın daha riskli olduğunu ölçebiliyoruz. Ölçebildiğiniz şeyi iyileştirirsiniz. Diğer türlü fikriniz olmaz” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİ BİRLİKTE PLANLAMALIYIZ”

Kent Konut örneğini veren Başkan Büyükakın, “Kent Konut piyasada müteahhidin rakibi olmamalı. Kural getirmeli, düzenleme yapmalı ve örnek projeler ortaya koymalı. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentsel dönüşümü anlatmalı ve süreci birlikte yürütmeliyiz. Bizim oturup geleceği düşünmemiz ve buna göre şehri planlamamız lazım. Kentin yenilenmesi için bir fırsat. Ama ben bunu bir başıma yapamam. Bu iradenin arkasında kentin durması, sivil toplum kuruluşlarının destek olması lazım. Umarım önümüzdeki dönemde bu kent başarır bunu” şeklinde konuştu. Sektörle ilgili sorunları dile getiren oda başkanı Hacıoğlu, “Başkan Tahir Büyükakın’ın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz” dedi.