Başkan Büyükakın’dan LGS’de tam puan alan ve YKS’de ilk bine giren öğrencilere Kerpe ile Kumcağız kamplarında yaz tatili ödülüKOCAELİ (İGFA) - Sık sık bir araya geldiği öğrencilerin istek, öneri ve ihtiyaçlarına çözüm üreten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine büyük katkıda bulunan sayısız çalışmaya imza attı. Eğitim yatırımları ve faaliyetlerinde ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı ile Türkiye’ye örnek olacak projeler üretmeye devam eden Başkan Büyükakın, Kandıra’da bulunan gençlik ve spor kamplarındaki bungalovları LGS ve YKS’de başarı elde eden öğrencilerle ailelerine tahsis etti.

BAŞKAN’DAN DERECE YAPANLARA TATİL

Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturan gençlik ve spor kampları diğer belediyelere adeta örnek teşkil ediyor. Özellikle gençlerin oldukça ilgisini çeken Kerpe ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kampları bugüne kadar binlerce misafiri ağırladı. LGS’de tam puan alan ve YKS’de ilk bine girerek derece yapan öğrenciler de Başkan Büyükakın’ın bir hediyesi olarak mavi ile yeşilin buluştuğu kamplarda tatil yapma imkanı buluyor. Sınavlarda başarı elde eden gençler, mavi bayraklı plajların yanında bulunan kamplarda aileleri ile birlikte enerji depoluyor.

HER ŞEY DAHİL KONSEPTİNDE AĞIRLAMA

Kamp tarihleri 2-3-4, 13-14-15 ve 16-17-18 Ağustos olmak üzere 3 dönem olarak belirlendi. Başarılı gençlerle aileleri bu dönemlerde Kerpe ve Kumcağız Kamplarında muhteşem vakit geçirecek ve Kandıra’nın mavi bayraklı sularında yüzmenin keyfini çıkaracak. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kamplarda misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutulurken sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri alandaki restoran tarafından ikram edilecek. Böylece Kocaeli’nin başarılı gençleri aileleri ile birlikte, güney sahillerindeki büyük otellerde olduğu gibi her şey dahil konseptinde ağırlanmış olacak.

“BU KAMP MÜTHİŞ BİR DENEYİM OLDU”

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı’na ailesiyle birlikte İzmit’ten geldiğini belirten Kenan Mirzaoğlu, “Eşit ağırlıkta 47’nci oldum. Sınav yılım çok zor ve yorucuydu. Ancak mükemmel deneyim ve tecrübelerle geçirdiğim bir yıl oldu. Sonuçlar açıklanmadı ama Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’ni tercih ettim. Bu kamp benim için müthiş bir deneyim oldu. Yemyeşil, kuş sesleri var, önünde deniz ve bir tarafı ormana bakıyor. Sahile ulaşım çok kolay. Sabah arkadaşımla sahile inip gün doğumunu izledik, sonra baktık su çok güzel denize girdik. Kocaeli’den ayrılmadan önce burayı deneyimleyebildiğim için Tahir Başkanıma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KAMPIN YERİ VE KONUMU ÇOK GÜZEL”

Kampa ailesiyle birlikte Çayırova’dan gelen Zeynep Karakaş, “YKS eşit ağırlıkta 14’üncü oldum. Bu süreçte zorlandığım anlar oldu fakat başarıyla sonuçlandığı için emeklerimin karşılığını aldım. Sabancı Üniversitesi’ni tercih ettim, mühendis olmak istiyorum. Kamp alanını çok beğendim, sahile yakın olması büyük avantaj, ailemle tatil eğlenceli geçiyor. Bu uygulama çok güzel, yorucu geçen bir yıldan sonra ailemle güzel bir tatil iyi geldi, motivasyonumu artırdı” ifadelerini kullandı. Zeynep’in babası Coşkun Karakaş ise “Kampın yeri ve konumu çok güzel. Tahir Başkanımıza bizleri düşünüp böyle bir güzellik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

“KAMPTA HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için Derince’den gelen Enes Erin, “2024 YKS sayısalda 229’uncu oldum. Sınav süreci son derece zor ve yıpratıcı geçti. Sonunda da güzel bir başarı elde ederek emeklerimin karşılığını aldım ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni tercih ettim. Zorlu bir yılın ardından derece yapan diğer arkadaşlarımızla birlikte böyle bir tatil çok güzel oldu. Kampta her şey ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş, istediğimiz zaman denize girebiliyoruz. Kuş cıvıltıları içinde, denize sıfır bir ortamda tatil yapmak çok güzel. Bize bu imkanı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BİZİ ARADIKLARINDA ÇOK MUTLU OLDUK”

Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi İremsu Aşlakçı, “YKS Yabancı Dil Testi’nde 911’inci oldum. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Sınav süreci çok zorluydu, dinlenmek ve kafamızı toparlayabilmek için çok güzel bir motivasyon kampı oldu. Kamp alanının denize yakın olmasını çok beğendim” dedi. İremsu’nun babası Rasim Aşlakçı ise “Ben de lise öğretmeniyim. Çocuklarımız son 6 yılın en zor sorularıyla mücadele etti. Sınav sürecinde çok yıprandılar, onlar için çok keyifli bir kamp oldu. Burada böyle güzel bir kampın olduğunu bilmiyordum. Büyükşehir’den arayıp bizi misafir etmek istediklerini duyunca çok mutlu olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na ne kadar Sakarya’da ikamet etsem de çok teşekkür ederim. Bu kampta tüm başarılı çocukları gördüğüm zaman Türkiye’nin geleceği hakkında umut doluyorum” dedi.