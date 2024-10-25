Başkan Büyükakın’ın MHP İl yönetimine gerçekleştirdiği iadeyi ziyarette Cumhur İttifakında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı’nın güç birliğini Kocaeli’de bir kez daha pekiştirmek adına, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Büyükakın’a bu ziyaretinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım da eşlik etti.

OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM

Ziyarette Cumhur İttifakı’nın Kocaeli’deki ortak çalışma alanları ve gelecek döneme yönelik hedefleri ele alındı. Başkan Büyükakın, Tuncay Batı ve ekibine başarı dileklerini ileterek, Kocaeli’ye katkı sağlayacak projelerde omuz omuza çalışacaklarını ifade etti. Batı ise Cumhur İttifakı’nın Kocaeli için önemine vurgu yaparak, Başkan Büyükakın ve Talus’a destekleri için teşekkür etti. Ziyaret, Cumhur İttifakı’nın Kocaeli’deki dayanışmasının bir göstergesi olarak birlik ve beraberlik mesajıyla son buldu.