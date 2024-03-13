Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “ Hastalıkta ve sağlıkta hep yanı başımızda olan merhamet, vicdan ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Salgın döneminde ve deprem felaketinde olduğu gibi insanlık için hizmet eden tüm sağlık kahramanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Medeniyet coğrafyamıza İbni Sina ve El Razi gibi âlimlerimizin temelleri attığı tıp ilmi, şimdi de dünyaya örnek olmaya devam ediyor. İnsan sağlığına verdiğimiz bu hassasiyet günümüzde de son sistem teknolojiye hakim hastaneler, kaliteli ve erişilebilir hizmetler ile ivme kazanarak sürüyor. Sağlıkta yaşanan bu büyük ilerlemeler sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özverili çalışmalar ile de katlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlık çalışanlarımıza ithaf ettiği “ Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünde de belirttiği gibi özellikle son asrın en büyük sağlık felaketi koronavirüs ve Kahramanmaraş depremleri sürecinde canla başla insan sağlığı için mücadele eden sağlık kahramanlarımızın bu azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bizler de vefakar sağlık emekçilerimizi hiçbir zaman unutmadık, hep yanlarında olduk. Maddi ve manevi desteğimizin yanı sıra, pandemi döneminde özveriyle görev yapan; kendi canlarını hiçe sayan sağlık emekçilerine verdiğimiz konut sözümüzü tuttuk Sağlık Kent Konutlarımızı geçtiğimiz aylarda teslim ettik. Dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle gayret, beceri ve bilgiyi fedakârlıkla birleştirerek doğrudan insan hayatına dokunan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum.