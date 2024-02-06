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Baştan aşağıya yenilenecek olan Yenikent Mahallesi’ndeki Ahmet Penbegüllü Parkı’nda incelemelerde bulunan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Toplam 450 metrekare alan üzerinde inşa edilecek parkımız mahallemize şimdiden hayırlı olsun” dediKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz müjdeyi verdi. Yenikent Mahallesi’nde bulunan Ahmet Penbegüllü Parkı yeni baştan yenilenerek mahallelerinin hizmetine açılacak. Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, inşa çalışmalarına başlanan Ahmet Penbegüllü Parkı’nda incelemelerde bulundu.

KADINLARA ÖZEL FİTNESS SALONU

Toplam 200 metrekarelik alana sahip parkın genişletilerek 450 metrekare alan üzerinde yeninden inşa edileceğini ifade eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Değerli Gebzeli hemşerilerim, şu anda Yenikent Mahallemizde Ahmet Pembegüllü Parkı’mızdayız. Burada daha önce 200 metrekare civarında bir alan spor amaçlı kullanılıyordu ve şimdi 2 katına büyüterek 450 metrekare büyüklüğünde hanım kardeşlerimizin fitness salonu olarak kullanabilecekleri spor aktiviteleri yapabilecekleri bir salonumuzu tekrar hayata geçireceğiz.

GENÇLER İÇİN TAM DONANIMLI SAHALAR

Üstünde de daha büyük ölçülerde futbol sahasını da mahallemizin gençlerine hizmet sunar hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla burada bir küçük futbol sahası ile beraber spor antrenman sahaları mahiyetinde voleybol, basketbol mini futbol sahası üçlüsünü de beraberce inşa etmiş olacağız. Ben şimdiden Yenikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.