Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tekirdağ’da düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Haziran-Temmuz dönemi Encümen Toplantısına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceeri’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Haziran-Temmuz dönemi Encümen Toplantısına katıldı.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı; Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda öne çıkan başlıklar ise deprem, sokak hayvanları, Marmara Denizi’nin korunması ve belediye gelirleri oldu. Başkan Büyükgöz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliği’nin Haziran-Temmuz dönemi Encümen Toplantısını icra ettik. Alınan kararların ülkemiz ve kentimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.