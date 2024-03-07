Gebze Belediyesi 5 yıllık hizmet sürecinin son meclis toplantısı Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis bitiminde tüm üyelere hitaben teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “İlk günden bu yana meclis çalışmalarına katkılarınızdan dolayı Gebze halkı adına sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca muhalefet partisiyle iktidar partisiyle son derece uyumlu bir süreç yaşadık. Bu sürece katkılarından dolayı tüm partilerimize teşekkür ediyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Mart olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ve 5 yıllık hizmet döneminin son meclis toplantısı olan Mart ayı olağan meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan; Yapı Kayıt Belgesi alan 9 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satışı yapılmak üzere devri uygun görülen Sultanorhan Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 5127 ada 2 numaralı 318,00 m² yüzölçümlü parselde 92/159 hissede 184,00 m² hissenin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi gereğince satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Ademyavuz, Arapçeşme, Barış, Cumhuriyet, Hacıhalil, Hürriyet, İnönü, İstasyon, Köşklüçeşme, Mimarsinan, Mustafapaşa, Osmanyılmaz, Sultanorhan, Tavşanlı Ve Ulus Mahalleleri, Muhtelif Ada ve Parsellerde Trafo Alanı Olarak Değiştirilmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uip Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,Tepemanayır Mahallesi yerleşim alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun da oy birliği ile kabul edildiği Aralık ayı olağan meclis toplantısı gündemindeki teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

BÜYÜKGÖZ TÜM PARTİLERE TEŞEKKÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis bitiminde tüm üyelere hitaben teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz konuşmasında “Bugün itibari ile meclis çalışma dönemi kapanmış oldu. İlk günden bu yana meclis çalışmalarına katkılarınızdan dolayı Gebze halkı adına sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca muhalefet partisiyle iktidar partisiyle son derece uyumlu bir süreç yaşadık. Bu sürece katkılarından dolayı tüm partilerimize teşekkür ediyorum. Bu dönem gerçekten bir hoş seda dönemi oldu” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz meclis sonrasında üyeler ile bir araya gelerek meclisi Güzide Barış Sosyal Tesislerinde teşekkür yemeğinde ağırladı.