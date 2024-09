Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Zabıta Haftası nedeniyle zabıta müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Büyükgöz tüm zabıta personellerinin Zabıta Haftasını tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Zabıta Haftası nedeniyle zabıta müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Büyükgöz zabıtanın başta gelen hizmet birimlerinden olduğunu söyledi. Zabıtanın belediyenin dışa açılan kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Hizmetlerimizde vatandaşlarımızın memnuniyeti önceliğimiz. Her birimimizde olduğu gibi, halkımızla, esnafımızla her an içi içe ve iletişim içerisinde olan zabıtamıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

İLETİŞİMİN GÜCÜ ÇÖZÜMÜN MERKEZİ

İletişimin gücü her sorunun çözümünün merkezinde yer alıyor. Giyimi, kuşamı, dış görünüşüyle, vatandaşa hitabıyla iyi bir duruş sergilemesi gereken ve bunu iyi bir şekilde başararak örnek olan zabıta arkadaşlarımızın zabıta haftaları kutlu olsun. Büyük bir aile olan Gebze Belediyesi ailesi, Gebzeli hemşerilerimizin refahı ve mutluluğu için hizmet üretmeye durup dinlenmeden devam edecektir” ifadelerini kullandı. Programa birim müdürlerinin yanı sıra başkan yardımcıları da katıldı.