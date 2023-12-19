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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yaşayan Dadaşlara, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmet ve projeleri anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yaşayan Dadaşlara, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmet ve projeleri anlattı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Erzurumlu hemşerileriyle buluşan Başkan Büyükgöz ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere ilişkin sunum yaptı. Hazırlanan slayt sunumu hizmet ve projelere ilişkin bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada, “Sağlam İşler Yaptık, Gebze’yi Sağlama Aldık diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir; bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bu akşam bunları açıklamak üzere burada buluştuk" dedi.

KRONİK SORUNLAR TARİH OLUYOR

Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdüklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, "Öncelikle 1 Milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırdık. Bu kentte 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz” diye konuştu.

Başkan Büyükgöz’ün hizmet sunumunun ardından söz alan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ise hizmet sunumu ve ev sahipliğinden ötürü Erzurumlular adına teşekkür etti.

Program sunumu sonrasında ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.