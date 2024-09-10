Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol Takımı’nı ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti. ‘Spor ve Sporcunun Kenti Gebze’ sloganıyla göreve geldiği günden bu yana spor yatımlarını önceleyen Başkan Büyükgöz, yeni dönem hazırlıklarını hızla sürdüren Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı ziyaret etti. Sporcuları Gebze Kapalı Spor Salonu’nda antrenman sırasında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, onlarla sohbet ederek yeni dönemde başarılar diledi. Sporcuların taleplerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, “Değerli Gebzeli hemşerilerim, ‘Sporun ve Sporcunun Kenti Gebze’ sloganıyla yola çıkmıştık. Bugün de burada voleybol takımımız yeni dönem hazırlık maçlarına başlıyor. Birinci ligde voleybol takımımız, süper ligde is Ampute spor takımımız var. Bu dönemi başarılı şekilde tamamlayıp birinci ligde oynamaya devam eden voleybol takımımıza yeni dönemde de başarılar diliyor ve onları dönem sonunda şampiyon olarak kutlamayı arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.