Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde 6 milyon 810 bin 618 TL maliyet ile sosyal tesisi hazır hale getirdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını zenginleştirmek ve sosyal faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. 7 milyon TL’lik sosyal tesisimiz Bünyan’a hayırlı olsun” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal alanlarda da şehir merkezlerindeki gibi sosyal imkânların sunulmasına büyük önem veriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kesim Sosyal Tesis Hizmetleri Devam Ediyor

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sosyal yaşamlarını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla sosyal tesis projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesi’ne sosyal tesisi hayata geçirirken, Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi Sosyal Tesisi’nin de tamir ve tadilatına devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kırsal kesimdeki vatandaşların sosyal etkinliklerini zenginleştirmek ve faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak için bu tür tesisleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Merkezde ne varsa kırsal kesimde de olması için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu tesislerimiz, sadece birer eğlence alanı değil, aynı zamanda toplumun bir araya gelerek kaynaştığı, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği önemli merkezler olacaktır. Kırsal kesimlerde sosyal tesis sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin ilçe mahallelerine taziye evi, sosyal tesis, düğün salonu yapmayı da aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Bu çerçevede, Bünyan Köprübaşı Mahallesi’ne 6 milyon 810 bin 618 TL maliyet ile düğün salonunu mahalle sakinlerine kazandırdı. Büyükşehir bünyesindeki başkanlığımız yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle her zaman halkımızın yanında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 milyon TL’lik sosyal tesisin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Her kırsal mahallemize ve insanımıza dokunarak, sosyal hayatı canlandırmak için var gücümüzle hizmet etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yöndeki projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.