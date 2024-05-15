Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 2024 senesinin bu ilk il başkanları toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde sandığa giderek, demokrasiye katkı sağlayan oyunu kullanan her vatandaşa bir kez daha teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli konulardan bahsettiğini belirterek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.