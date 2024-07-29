UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de Mutfak Sanatları Merkezi’ni inceleyen Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Artık gastronomi dönemi başladı” dedi. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “ARTIK GASTRONOMİ DÖNEMİ BAŞLADI” KAYSERİ/MEHMET UZEL Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine inşa edilmekte olan Mutfak Sanatları Merkezi’ne inceleme ziyaretinde bulundu. 1 milyon 260 bin metrekare boyutundaki Türkiye’deki en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde tek tek inşa edilmekte olan hizmet birimlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine Türkiye’nin gastronomi alanında en kapsamlı merkezlerden birisi olacak olan veMEHMET UZEL/ KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine inşa edilmekte olan Mutfak Sanatları Merkezi’ne inceleme ziyaretinde bulundu.

1 milyon 260 bin metrekare boyutundaki Türkiye’deki en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde tek tek inşa edilmekte olan hizmet birimlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine Türkiye’nin gastronomi alanında en kapsamlı merkezlerden birisi olacak olan ve tamamlanma aşamasına gelen Mutfak Sanatları Merkezi’ni yerinde inceledi.

“Bir Hizmet Merkezimiz, Kayseri’mize Yakıştı”

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’nin, kadim tarihi nedeniyle sahip olduğu zengin gastronomi değerlerinin tanıtılması noktasında büyük bir görev üstlenerek şehrin kültür, turizm ve ekonomisine katkı sağlaması planlanan Mutfak Sanatları Merkezi’nde çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Bir hizmet merkezimiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kayseri’mize yakıştı” dedi.

“ARTIK GASTRONOMİ DÖNEMİ BAŞLADI”

Her şehrin kendine göre iddialı çalışmalar yaparak ürünlerini pazarlamak istediğinin altını çizen Büyükkılıç, artık gastronomi döneminin başladığını kaydetti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KONUŞMASINDA ŞUNLARA YER VERDİ:

“Artık Gastronomi dönemi başladı. Her şehir kendine göre iddialı çalışmalar yapıyor, ürünlerini pazarlamak istiyor. Ama ortamı sağlıklı olmayınca da ilgi azalıyor. Kayseri’mize yakışır mutfak sanatları merkezi anlayışı içerisinde hem halkımıza hizmet edecek hem burada atölyeler içerisinde ürünleri rahatlıkla imal edebilecekler. Kendi elleriyle yaptığı yemekleri de yiyebilecekleri ortamları da sunan, restoran hizmetleri de veren, özel hizmetlere de fırsat verecek olan bir anlayış içerisinde 3 bin 600 metrekarelik bir inşaat alanını içeren, dışardaki ortamları ile daha da fazla imkân oluşturacak olan bir hizmet merkezimiz.”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Mutfak Sanatları Merkezi’nin, insanlar tarafından aranılacak bir mekân olacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Tamamlanma aşamasında inşallah. Hızla inşaatlarımız devam ediyor. İçerisinin malzemeleri dâhil alındı, hazır. Burada yapılacak olan çalışma ile inşallah Kayseri’mizi en güzel şekliyle Kayseri tatları ile vatandaşı buluşturma, halkımızı buluşturma, şehrimizi tanıtma ve tabi ki insanların da arayıp ‘keşke oraya ben de gitsem’ diyebileceği bir güzel mÇekân ortaya çıkmış oluyor. Yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kayseri’mize yakıştı” ifadelerinde bulundu.

İnceleme ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

tamamlanma aşamasına gelen Mutfak Sanatları Merkezi’ni yerinde inceledi. “Bir Hizmet Merkezimiz, Kayseri’mize Yakıştı” UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’nin, kadim tarihi nedeniyle sahip olduğu zengin gastronomi değerlerinin tanıtılması noktasında büyük bir görev üstlenerek şehrin kültür, turizm ve ekonomisine katkı sağlaması planlanan Mutfak Sanatları Merkezi’nde çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Bir hizmet merkezimiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kayseri’mize yakıştı” dedi. “Artık Gastronomi Dönemi Başladı” Her şehrin kendine göre iddialı çalışmalar yaparak ürünlerini pazarlamak istediğinin altını çizen Büyükkılıç, artık gastronomi döneminin başladığını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şunlara yer verdi: “Artık Gastronomi dönemi başladı. Her şehir kendine göre iddialı çalışmalar yapıyor, ürünlerini pazarlamak istiyor. Ama ortamı sağlıklı olmayınca da ilgi azalıyor. Kayseri’mize yakışır mutfak sanatları merkezi anlayışı içerisinde hem halkımıza hizmet edecek hem burada atölyeler içerisinde ürünleri rahatlıkla imal edebilecekler. Kendi elleriyle yaptığı yemekleri de yiyebilecekleri ortamları da sunan, restoran hizmetleri de veren, özel hizmetlere de fırsat verecek olan bir anlayış içerisinde 3 bin 600 metrekarelik bir inşaat alanını içeren, dışardaki ortamları ile daha da fazla imkân oluşturacak olan bir hizmet merkezimiz.” Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Mutfak Sanatları Merkezi’nin, insanlar tarafından aranılacak bir mekân olacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Tamamlanma aşamasında inşallah. Hızla inşaatlarımız devam ediyor. İçerisinin malzemeleri dâhil alındı, hazır. Burada yapılacak olan çalışma ile inşallah Kayseri’mizi en güzel şekliyle Kayseri tatları ile vatandaşı buluşturma, halkımızı buluşturma, şehrimizi tanıtma ve tabi ki insanların da arayıp ‘keşke oraya ben de gitsem’ diyebileceği bir güzel mekân ortaya çıkmış oluyor. Yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kayseri’mize yakıştı” ifadelerinde bulundu. İnceleme ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.