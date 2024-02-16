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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istihdama önemli katkıları olan Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek iş insanları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sanayinin ve ticaretin merkezi Kayseri’de birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ASKON Kayseri Şubesi Derneği’ni ziyaret etti.

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve üyeleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin sevilen, güvenilen, ufuklu, yatırımcı şehrine sevdalı iş adamlarının misafiri olduk. Bizleri her zamanki gibi sıcak ilgileriyle karşılayan bu dostlarımıza dua ediyor, teşekkür ediyor, Kayseri’mize olan desteklerinden ve bizim kaygımızdan olan sahip çıkma anlayışına teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, ASKON üyelerini ‘yüz akı’ olarak nitelendirerek, “Yüz akı olan bu kardeşlerimize Rabbim helalinden bol rızık versin. Helal yerlerde de harcamayı nasip etsin. Mevla’m sayılarını arttırsın diye dua ediyorum. Cenab-ı Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

“BİZİM TARAFIMIZ CUMHUR İTTİFAKI’DIR”

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ise Başkan Büyükkılıç'a ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “Biz de sizleri ağırlamaktan onur duyduk. ASKON olarak biz her zaman duruşumuzu net bir şekilde ifade ettik. İfade etmekten de hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Bizim tarafımız Cumhur İttifakı’dır. Sizleri yeniden başkan adayı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Rabbim sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.