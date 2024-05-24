Büyükşehir Spor A.Ş.’ye ait 8 farklı tesise 20 bin kişinin üye olduğunu duyuran Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun başkenti haline getirebilmek için hizmetleri ve projeleri aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Büyükşehir Spor A.Ş.’nin faaliyetinde bulunan tam donanımlı 8 spor tesisinde 20 bin üyeye ulaşıldığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, çevre, şehircilik, sosyal ve kültür gibi birçok belediyecilik hizmetlerinin yanında spor alanında da çok önemli tesisleriyle vatandaşlara hizmet ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sporun ruhunun geniş kitlelere yayılması, sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması amacıyla 7'den 70'e tüm sporseverlere hizmet verecek tesisleri kente kazandırdı.

Bu kapsamda Spor A.Ş., 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de bulunan tam donanımlı 8 spor tesisinde 20 bin üyeye ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehrin altyapısına verilen önem kadar insan altyapısına da önem verdiklerini ifade ederek, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Spor A.Ş.’nin tam donanımlı 8 spor tesisinde 20 bin üyeye ulaştığını kaydetti.

“YÖNETİŞİM ANLAYIŞIMIZDA ÖNCE İNSANI DÜŞÜNMEK VAR”

Sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetişim anlayışımızda önce insanı düşünmek var. İşte bu anlamda, insanın hem bedenen hem de zihnen gelişmesini sağlayan sporu, hayatının bir parçası haline getirmek için şehrimize birçok sosyal ve spor alanında yaşam merkezleri açtık. Gençlerimizin fiziksel ve manevi eğitimlerinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz sporu Kayseri’de iyi bir noktaya getirdiğimize inanıyorum. Şu an 2024 Avrupa Spor Şehri olarak anılıyoruz.”

Büyükkılıç, Spor A.Ş.’ye ait 8 farklı tesise 20 bin kişinin üye olduğunu vurgulayarak, “Bu sene 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’mizde bulunan tam donanımlı tesislerimiz olan Spor A.Ş. Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer Spor Tesisi, Fizyospor Merkezi, Talas Spor Tesislerimize 20 bin kişi üye oldu” diye konuştu.

“KAYSERİ’Yİ SPORUN BAŞKENTİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bu tesislerde fitness, stüdyo, havuz, aletli pilates, klinik pilates, fitcross, spinning gibi birçok hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun başkenti haline getirebilmek için hizmetleri ve projeleri aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.