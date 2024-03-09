Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Motosiklet Federasyonu iş birliğinde ilk kez Türkiye’de Erciyes’te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası, İstikbal SNX Türkiye Açılış Seremonisi’ne katıldı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşiyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın açılış ayağı İstikbal SNX Türkiye etabı ile Kayseri Erciyes’te yapılıyor.

Tekir Kapı’da gerçekleşen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Snowcross Temsilcisi Isa Ismaeel Alawadhi, ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “BURASI COŞACAK”

Başkan Büyükkılıç, böyle bir güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Burası coşacak, hem yurt içi hem de yurt dışından gelenler Kayseri’mizi, Erciyes Kayak Merkezi’mizi, gururumuz olan bu değeri paylaşmış olacak” dedi.

Sporuyla, gastronomisiyle, en önemlisi kreatif, inovatif insanıyla, yatırımcısıyla, Kayseri’nin güzelliklerinden bahseden Büyükkılıç, “Her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Erciyes’imizin bembeyaz gelinliğe büründüğü ortamda sizlere kayakla buluşmanızı tavsiye ederek, iyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Erciyes’in büyük bir nimet olduğunu, çok büyük özellikleri barındırdığını vurgulayarak, “Özellikle Memduh Büyükkılıç başkanımızın yatırımlarla, gerçekleştirdiği projelerle burası çok daha önemli bir hale geldi, başarılı faaliyetler yapılır hale geldi. Bizim için, Kayseri için burası büyük bir iftihar kaynağı oldu” diye konuştu.

VALİ ÇİÇEK: “ERCİYES’İMİZ İÇİN BÜYÜK GÜN”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise “Erciyes’imiz için büyük gün. Yarışmayı yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Bugün milat olacak. Daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde uluslararası çok fazla organizasyon yapılmıştı. Bu organizasyonla beraber başka bir boyuta adım atıp, bunu da hızla devam ettireceğiz” diye konuştu.

Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’de turizmi ve sporu başka bir boyuta taşımak için mücadele verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı’mızın himayelerinde yürütüldüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Kayseri’de turizmi, Kayseri’de sporu başka bir boyuta taşımak için büyük bir mücadele verdi, ekibiyle beraber nasıl mücadele verdiklerini en yakın gören birisi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da dünyanın dört bir tarafından Erciyes’e akın edildiğini belirterek, Erciyes Kayak Merkezi ve tesisler hakkında bilgiler paylaştı. Bu hafta sonu yapılacak yarışmalarda Kayseri markasının Erciyes ile beraber tüm dünyada bilinmesine, 82 ülkede televizyon ve spor kanalları tarafından canlı verilerek, kentin tanınmasına vesile olacağını ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise çok büyük bir heyecanı, çok büyük bir gurur duydukları organizasyon içerisinde olduklarını belirterek, “Kayseri’de bu işe gönlünü verebilecek bir Gökmen Valimizin, bu işe gönlünü verebilecek, ekibi ile hizmeti ile bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğunu biliyorduk. Kayseri Erciyes’te, dünyada 3 milyar insana Türkiye’yi, Kayseri’yi ve Erciyes’in adını ezberletiyor olacağız” dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Snowcross Temsilcisi Isa Ismaeel Alawadhi ise ilk defa Türkiye’de gerçekleşen bu şampiyonaya ilginin büyük olduğunu belirterek, bütün ülkelerden gelen yarışçılara teşekkür etti.

Bir açılış konuşması yapan Infront Snowcross General Manager Patricia Maskarova da bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edip, Türkçe ‘görüşürüz’ diyerek konuşmasını sona erdirdi. Maskarova, Başkan Büyükkılıç’a jest yaparak, teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından açılış seremonisinde dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar tanıtıldı. Başkan Büyükkılıç ve Akar, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil eden iki sporcu ile de görüştü.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI KAYSERİ’DE SEZONA BAŞLIYOR

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Dünya kar motosikletinin şampiyonlarının start alacağı İstikbal SNX Türkiye, Amerika kıtasında CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Asya ve Güney Amerika’da FOX Sport, Türkiye’de ise TRT SPOR’da yayınlanıyor. Türkiye etabının ardından 14 Nisan’da Finlandiya, 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk etabında 6 kez şampiyon olan Adam Renheim, 4 kez şampiyon olan Jesse Kirchmeyer, geçtiğimiz yılın şampiyonu Aki Pihlaja, eski şampiyonlardan Bacher Elias ile birlikte Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan yarışıyor.

SNX TÜRKİYE PROGRAMI

8 Mart Cumartesi günü serbest antrenmanla başlayacak İstikbal SNX Türkiye, Isınma Turu ve Sıralama Yarışı ile başlayacak. 9 Mart Pazar günü ise 14’teki açılış seremonisinin ardından, final öncesi ısınma turu ve her biri 15 dakika ve extra 1 tur olacak iki final yarışının ardından 16’da SNX Türkiye Ödül Töreni ve Basın Toplantısı ile sona erecek.

ERCİYES CUP İLE TÜRK YETENEKLER YARIŞIYOR

İSTİKBAL SNX Türkiye ile birlikte, ülkemizin ünlü motosiklet yarışçıları ATV ve Motosnow kategorilerinde Erciyes Cup’ta ter dökecek. ATV, 250 cc altı ve 250 cc üzeri olmak üzere 3 sınıfta yapılacak yarışlara 50’den fazla sporcu katılıyor.

EN BÜYÜK KAR FESTİVALİ KIŞFEST DOLU DİZGİN

Türkiye’nin en büyük kar etkinliği KışFest ise 8 Mart’ta Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde start alacak. 3 gün sürecek festivalin ilk günü 8 Mart Cuma günü saat 14.00’de DJ FunkyC’nin performansıyla başlıyor. Saat 15.00’te ise Asude Cemre konseriyle devam ediyor. KışFest’in ikinci günü saat 12.00’de Ferhat Göçer Konseri ile başlayacak olup, saat 13.30’da Gülşah Tanrıöver’in sahnesiyle devam edecek. Festivalin son günü ise saat 12.00’de İrem Derici sahnesi ve 16.30’da da Nuri Savruk konseriyle tamamlanacak.