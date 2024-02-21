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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2023 yılında 17 milyon 715 bin TL değerinde elektrik üretildiğini kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan KASKİ Genel Müdürlüğü Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2023 yılında da ekonomiye önemli katkı sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, bununla birlikte atık su arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığına dikkat çekti.

“GERİ DÖNÜŞÜME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç; Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2023 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 17 milyon 715 bin TL değerinde elektrik üretildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’mizde birincil çamurundan 2 milyon 806 bin 952 metreküp biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 17 milyon 715 bin TL olan 5.440.25 kWh elektrik enerjisi elde edildi. Kentimiz genelindeki tesislerin tamamı tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ’miz şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, atık suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek.”

Öte yandan KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletmesi yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2023 yılında 71 milyon metreküp atık su arıtıldı.