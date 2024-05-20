Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen kutlamalarda gençlerle kucaklaşarak bu coşkuya ortak oldu. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Kayseri Valiliği öncülüğünde düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ERVA Spor Okulları’nın da yer aldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, rektörler, askeri erkân, emniyet görevlileri, gençler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GENÇLER BAYRAM KUTLAMALARINA DAMGA VURDU

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, çeşitli dans oyunları ile gösteriler sergileyen ve spor faaliyetlerinde bulunan gençler, göz doldururken, bayram kutlamalarında Büyükşehir belediyesi Spor A.Ş., İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları öğrenci ve sporcuları görev aldı.

GENÇ DOSTU BÜYÜKKILIÇ’IN ARMAĞAN ETTİĞİ MİLLET BAHÇESİ’NDE DERECEYE GİREN GENÇLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Genç dostu başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’ye kazandırarak armağan ettiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gençler, kendi bayramlarını doyasıya yaşarken, ERVA Spor Okulları Valilik Kupası Müsabakaları’nda dereceye giren sporculara da ödülleri takdim edildi.

BÜYÜKKILIÇ, ‘GENÇLİK KOŞUSU’NUN STARTINI VERDİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Gençlik Koşusu’nun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Renkli görüntülere ve çekişmelere sahne olan Gençlik Koşusu, büyük ilgi topladı.