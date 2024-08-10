Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde çocukların ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, Başkan Büyükkılıç, miniklere Bellona Kayserispor forması hediye etti.KAYSERİ (İGFA) - Gerek merkezde gerekse ilçelerde vatandaşla buluşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaşıyor.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilen Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Yakut Mahallesi’nde çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç’a özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi dikkat çekerken Büyükkılıç, çocuklara, şehrin takımı ile bağları güçlendirmek, onları spor ve sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek amacıyla Bellona Kayserispor forması hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ağaç yaş iken eğilir deyip şehrimizin takımı Kayserispor’umuzu destekleyecek geleceğin taraftarlarına Kayserispor sevgisi aşılamak için forma hediye ettik. Verdiğimiz formalarla mutlu olan yavrularımızın keyifli halleri görülmeye değerdi” diye konuştu.