Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in ücretsiz YKS hazırlık kurslarına katılan ve üniversiteyi kazanan 75’i lisans, 97’si ön lisans olmak üzere 172 öğrenciyi tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Belediyemizin ücretsiz kurslarından üniversiteye doğru yolculuk yapacak olan gençlerimizi, ailelerini ve KAYMEK ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursu gören 75 öğrencinin üniversitelerin lisans, 97 öğrencinin de ön lisans bölümlerine yerleştiğini belirterek, hem öğrencileri hem de KAYMEK ekibini tebrik etti.

Kırsal ve kent merkezinde etkin bir şekilde yerel yönetim hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrencilerin desteklenmesine verdiği önem doğrultusunda KAYMEK birimi ile öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere hizmet sundu. Akademik dersler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, sunulan imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlandı.

KAYMEK GENÇLİK MERKEZLERİ, ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATIYOR

Eğitime ve gençliğe yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin ikinci yuvası diye nitelendirdiği Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir KAYMEK’in kentin adeta 6’ncı üniversitesi niteliğinde eğitim faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri ve 8’inci sınıflara LGS Hazırlık kurslarının yanı sıra İhtisas Gençlik Merkezi’nde 12’nci sınıf ve mezun gruplara YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursu verilmektedir” dedi.

Büyükkılıç, ÖSYM’nin sınav müfredatında yer alan derslerin sınav hazırlık öğrencilerine verilirken, etütlerle ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgilerinin pekiştirildiğine dikkat çekti.

“GENÇLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HİZMET VERİLİYOR”

Belirli periyodlarla yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınavlara hazırlıkları ölçülüp rehber öğretmen tarafından deneme sınavı sonucuna göre programlar hazırlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve grup rehberlik faaliyetleri yapılarak eğitimi tamamlayıcı ve öğrenci gelişimini destekleyici bir faaliyet alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yer verilmektedir” diye konuştu.

“BELEDİYEMİZİN ÜCRETSİZ KURSLARINDAN ÜNİVERSİTEYE DOĞRU YOLCULUK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç KAYMEK’in geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 920 öğrenciyi ücretsiz YKS’ye hazırladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ücretsiz kurslarımız ile öğrencilerimiz üniversite kazandılar ve hayallerine koştular. Gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra seminerler, geziler, turnuvalar, sosyal farkındalık projeleri gibi kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle onların zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak hayata hazırlayan Genç KAYMEK’imiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 920 öğrenciyi YKS’ye hazırladı. Bu öğrencilerimizden 75 tanesi üniversitelerin lisans bölümlerine, 97 tanesi ise ön lisans bölümlerine yerleştirilmiştir. Yavrularımızın bu başarıları hem bizi motive ediyor hem de çok mutlu ediyor. Belediyemizin ücretsiz kurslarından üniversiteye doğru yolculuk yapacak olan gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Ayrıca, fedakârca görev yapan ve öğrencilere emeklerini esirgemeyen KAYMEK’in uzman eğitimcilerini de tebrik ediyorum.”