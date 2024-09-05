Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Dr. Issa Faye, Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ve Cidde heyetini makamında kabul etti. KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’deki hizmet anlayışını ve bu doğrultudaki ilişkilerini Kayseri, Türkiye ve ülkelerle uluslararası düzeyde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda ülkelerin büyükelçileri, konsolosları, iş insanları, yerel yöneticileri ve finans kurumları temsilcileri ile sık sık bir araya geliyor. Başkan Büyükkılıç, söz konusu ziyaretler noktasında İslam Kalkınma Bankası Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Dr. Issa Faye, Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ve Cidde heyetini başkanlık makamında konuk etti.

BÜYÜKKILIÇ, KÜRESEL UYGULAMA VE ORTAKLIKLARDAN SORUMLU DİREKTÖR FAYE’E KÜLTEPE VE KAYSERİ’Yİ TANITTI

İslam Kalkınma Bankası Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Dr. Issa Faye’e Kültepe Kaniş-Karum’da çıkarılan tabletlerin imitasyonunu hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe’den çıkarılan tabletlerin, çek, senet ve anlaşmaları içerdiğini belirterek, Kayseri’nin neden kendi kaynakları ile yatırım yaptığının ve başarılı olduğunun buradan anlaşılabileceğine işaret etti. Büyükkılıç, “Kayseri’nin neden kendi kaynakları ile daha çok yatırım yaptığını ve başarılı olduğunu buradan anlayabilirsiniz” dedi.

FAYE, KÜLTEPE TABLETLERİNİN KENDİLERİ İÇİN İLHAM VERİCİ OLACAĞINI İFADE ETTİ

İslam Kalkınma Bankası Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Dr. Issa Faye, Başkan Büyükkılıç’ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Faye, Büyükkılıç’ın kendisine takdim ettiği imitasyon tablet hediyesini ise İslam Kalkınma Bankası adına kabul ettiğini, ofise koyacaklarını ve kendileri için ilham verici olacağını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden İslam Kalkınma Bankası heyeti, öte yandan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı T4 projesinde de incelemede bulundu. İslam Kalkınma Bankası Yöneticileri Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı T4 hattını, ‘Türkiye’deki en başarılı projelerden biri’ olarak nitelendirdi.

Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı projesinin finansmanını gerçekleştiren İslam Kalkınma Bankası’nın Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Dr. Issa Faye, yapımı tamamlanan ve hizmete açılan yeni hattın Türkiye’deki en başarılı projelerden biri olduğunu söyleyerek Kayseri’nin potansiyelinden çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

Heyet görüşmelerin ardından Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattı ziyaretini gerçekleştirerek, Kayseri’den çok memnun kaldığını dile getirdi.

Ziyarette, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan da hazır bulundu.