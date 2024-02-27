Ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal ve gönül belediyeciliğine kadar 7’den 77’ye tüm kesim için birbirinden özel projelerini açıklayan Başkan Büyükkılıç, “İnsan odaklı, hizmet ve eser siyasetini önemseyen, yerel kalkınmayı asla göz ardı etmeyen, verdiği sözü yerine getiren, katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir anlayış ile hizmet ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktığı Büyükşehir Belediyesi’nde yeni dönemde yeni projelerle kamuoyunun karşısına çıktı.

18 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projelerini tanıtmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, daire başkanları, genel müdürler ve gazeteciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Büyükkılıç, “Şehrine sevdalı, aşkla, azimle, kararlılıkla, ‘her şey Kayseri için’ anlayışıyla, ömrünü şehrine adayan, rekorların, ödüllerin başkanı, Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç” diye anons edilerek, sahneye davet edildi.

Başkan Büyükkılıç, Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı’nda kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kayseri için hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Büyükkılıç, merkez ve ilçeler için yapılacak olan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, “Huzur şehri Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşıma adına hep beraber merkezini imar ve ihya ederek, taşrasını da ihmal etmeyerek yol alma yönünde irade göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. O açıdan insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle yol alacağız” dedi.

Yapılacak seçimlerin de hayırlı, uğurlu olmasını ve huzur içinde sonuçlanmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Bugüne kadar gerek şahsımda gerekse diğer belediye başkanı kardeşlerime bizleri sevip, seçip, güvenen, oyları ile sahiplenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Kayseri’mize bugüne kadar belediyecilik anlamında ve diğer hizmetlerle ilgili emeği geçen, katkısı olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’yi sevdiklerini ve şehrin herkes tarafından gururla paylaşıldığını dile getirerek, “Şehrimize bir çivi çakanın başımızın tacı olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. İnsanların hayırlısı hizmetkâr olandır. Biz de bu bağlamda inşallah hizmetkâr olmaya, dua almaya, şehrimizi en güzel şekliyle paylaşmaya özen göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Biz şehrimizi seviyoruz, şehrimizin Allah’a şükürler olsun, herkes tarafından gururla paylaşıldığının farkındayız. Büyükşehirlerin imkânları, fırsatları Kayseri’mizde mevcut, büyükşehirlerin konforu mevcut, büyükşehirlerin sıkıntısı çok şükür yok denilecek kadar da azdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ LİDERLİĞİNDE BÜYÜKŞEHİR’İN YÖNETİŞİM ANLAYIŞI

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetişim anlayışından bahsederek, “Yönetişim anlayışımız var. İnsan odaklı, hizmet ve eser siyasetini önemseyen, yerel kalkınmayı asla göz ardı etmeyen, verdiği sözü yerine getiren, katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir anlayışta olan. Kayseri’mizin bugüne kadar geldiği noktayı göz ardı edecek değiliz ama hedefimizdeki Kayseri ne olmalı diye üzerinde durmamız gerektiğini paylaşmak isterim. Dijital çağdayız. Biz de bu anlayış içerisinde her alanda şehrimizi akıllı ve dijital Kayseri mantığıyla çevreye duyarlı Kayseri anlayışıyla, sıfır atıkla uyumlu Kayseri’mizi sürdürmeye devam etme kararıyla, dirençli şehir Kayseri anlayışıyla, üretken ve rekabetçi Kayseri” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 5 YILDA YAPTIKLARI PROJELERDEN BAZILARINI ANLATTI

2019 yılından bu yana Kayseri Büyükşehir Belediye olarak hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri de anlatan Başkan Büyükkılıç, “Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçelerimiz, biz birlikte bir anlam ifade ederiz, 16 ilçe belediye başkanımızı da bağrıma basıyorum. Yaptıklarımız var, yapacaklarımızı da paylaşacağız. Yaptıklarımızdan sırf Büyükşehir’in 430 civarında yapmış olduğu büyük projeler var. Sırf bu sene 153 büyük projeyi hayata geçirdiğimizin farkındayım. Bir demet sunacağız, adeta çiçek gibi şehrimizi bir çiçek demeti gibi bazı projelerimizi paylaşarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇESİ DOLUP TAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Büyükkılıç, hükümet ve belediyelerin iş birliğiyle şehre yapılan hizmetlerin yakışan cinsten olduğunu nitelendirerek, yaklaşık 5 yıllık süreçte Kayseri’ye kazandırılan marka projeleri anlattı. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hizmete açılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören 1 milyon 260 bin metrekare alanda 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin detaylarından söz ederek resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceğini söyledi.

“HAVAALANI TERMİNAL BİNAMIZ KAYSERİ’YE YAKIŞTI”

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın da hizmete açıldığını hatırlatarak, “Havaalanı terminal binamız Kayseri’ye yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözleriyle, video gösterimi eşliğinde projenin detaylarını aktardı.

Kente kazandırılan İldem-Şehir Hastanesi ve Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hatları ile ilgili de bilgiler paylaşan Büyükkılıç, Sahabiye, Oruşreis, Cemikebir kentsel dönüşüm projelerinden de söz etti.

Başkan Büyükkılıç, kente kazandırılan diğer ulaşım projelerine dikkat çekerek, 7 adet katlı kavşak, 11 adet köprü yapıldığını, 35 adet yeni bulvar ve cadde açıldığını, 971 kilometre uzunluğunda yolda 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serildiğini kaydetti.

Kayserililerin hizmetine sunulan eğitim tesisleri ve sosyal tesisler hakkında da bilgiler veren Büyükkılıç, 3 adet sosyal yaşam merkezi, 4 adet sosyal hizmet tesisi, 6 adet sosyal tesis, 6 adet sosyal destek projesi, 7 adet eğitim tesisi ile kent merkezi ve taşrasının zenginleştirildiğini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, kültür projelerine de bir parantez açarak, kütüphaneler, sosyal tesisler, kültürel tesisler ile çalışmaları sürdüklerini ifade etti. Büyükkılıç, tarih ve turizm projeleri kapsamında da 6 adet müze, 18 adet restorasyon, 7 adet kazı desteği, 8 alanda turizm faaliyetiyle Kayseri’yi en güzel şekilde tanıtmaya özen gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerinin altını çizdi.

“GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ”

“Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz” diyen Büyükkılıç, ulaşım desteklerinden eğitim desteklerine, nakdi yardımlardan su faturası ve gıda yardımlarına, Spor A.Ş. ve sosyal tesis indirimlerinden şehri tanıtma projelerine, çamaşır yıkama merkezinden gençlik meclisine kadar öğrenci ve gençlere yönelik gerçekleştirilmiş olan projeleri sıraladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını hatırlatarak, kente kazandırılan 13 adet spor tesisinin yanı sıra Kayseri Uluslararası Yarı Maratonu, Spor A.Ş. ve Erciyes A.Ş.’nin spor faaliyetleri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, geleneksel spor etkinlikler, KAYMEK A.Ş. etkinlikleri gibi spor faaliyetlerinden bahsetti. Büyükkılıç, etkinlikler ve festivaller çerçevesinde ise rekorlar kıran Kayseri Kitap Fuarı, bisiklet yarışmaları gibi etkinlik ve projelere de değindi.

Çevreci projeler kapsamında GES, RES, biyogaz gibi önemli projeler de dâhil toplam 17 proje ile çevreyi korumaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, kalkınan Kayseri vizyonu ile TOMTAŞ, Erciyes Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gayretlerinden de söz etti.

Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat depremleri sürecinde yaşananları da paylaşarak afetlerle mücadele konusunda merkez ve taşrada üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, akıllı şehircilik projeleri, 16 ilçede hayata geçirilen projeler, rekor altyapı yatırımları ve ödüller kazanan projelerden bahsetti.

İŞTE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN YENİ 5 YILA ÖZEL PROJELERİ

Yeni hizmet döneminde Kayseri’yi ileriye taşıyacak projeleri kamuoyuna duyuran Başkan Büyükkılıç, ilk olarak olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği ulaşım projelerini anlattı. Büyükkılıç, “Biz bu alanda bilimsel çalışmaları çok önemsiyor, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak yol alıyoruz” dedi.

KARTAL KAVŞAĞI PROJESİ

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’nın gündemde olduğunu ifade ederek, “Bu konuda gereğini yapma mantığı içerisinde çalışacağız. Burada 5 kavşakla ilgili çalışma yapacağız. 2 tanesi Erciyes Üniversitesi’nin önünde 2 tanesi Kartal bölgesinde, 1 tane de Tacettin Bulvarı’na ayrılan. 5’i birden gerdanlık gibi ışığı hiç görmeden, bekleme olmadan herkesin yol alacağı bir proje olarak karşımıza çıkacak. Projelendirdik, her türlü zemin etüdü hazır, kaynak hazır. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde hızla hayata geçirilecek olan Kartal Kavşağı Projesi’nin detaylarını ise video gösterimi ile paylaşarak, “En kısa zamanda da bitirme yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum, Allah mahcup etmesin diyorum” ifadelerinde bulundu.

ERKİLET TRAMVAY HATTI

Yeni hizmet dönemi projeleri içerisinde dikkat çeken Erkilet Tramvay Hattı Projesi’ni kente kazandıracaklarını belirten Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulan proje ile Erkilet Bulvarı, Kayseri Havalimanı noktalarından 4,5 kilometrelik yer altı tüneli ile Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne, oradan da uzanacak Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı’na kavuşacağını anlattı. Başkan Büyükkılıç, projenin Kumsmall bölgesinden Erkilet Bulvarı’na kadar olan 2 kilometrelik kısmı için seçimlerin hemen ardından çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

BİRBİRİNDEN ÖZEL VE STRATEJİK ÖNEME SAHİP ULAŞIM PROJELERİ

Büyükkılıç, Erenköy Bulvarı’nı hizmete açtıklarını hatırlatarak Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Erenköy Bulvarı kesişim noktasında Erenköy Bulvarı Altgeçidi projesini hizmete sunacaklarını belirtti.

Mustafa Şimşek Bulvarı devamına katlı kavşak inşa edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı Nalçik Bulvarı Katlı Kavşağı’nı hayata geçireceklerini dile getirerek, "Burada Nalçik Bulvarı ya da Malatya yoluna diyelim çıkan güzergâhta yol tek yönlü çalışıyor, biz bunu rahatlatacak aynı zamanda her yöne gidecek, Sivas tarafına da Malatya tarafına da şehir merkezine de diğer mahallelere de gidecek şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

DSİ Katlı Kavşağı’nı da önemli bir proje olarak nitelendiren Büyükkılıç, trafik yoğunluğunu azaltacak olan projenin de şehre kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Sunumundaki ulaşım yatırım ve projeleri hakkında hızlı trene de değinen Başkan Büyükkılıç, son çalışma fotoğrafları ile hızlı tren çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, hızlı tren çalışmalarının hızla devam ettiğini ve hiç bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, "Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi trafiğini rahatlatma çalışmaları bağlamındaki çalışmalarından olacak 15 Temmuz Bulvarı’nın devamı niteliğindeki 30 metre genişliğe sahip 4 kilometrelik, Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı Yeni Yol Bağlantısı ile yeni bir önemli ana arteri hayata geçireceklerini bildirdi.

Danişmentgazi Mahallesi'nden Mehmet Özhaseki Bulvarı yol bağlantılarının da inşa edileceğini belirten Büyükkılıç, bu kapsamda Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi 1 kilometrelik 25 metre genişliğindeki yol planından, yine aynı caddedeki 1 kilometrelik 50 metre genişliğindeki kanal yolundan ve Mehmet Özhaseki Bulvarı’na 1 kilometrelik 25 metre genişliğindeki bağlantı yolunun yapılacağından bahsetti.

Büyükkılıç, Şehir Hastanesi civarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamı olacak ve Erkilet Bulvarı’na bağlanacak 3,1 kilometrelik 30 metre genişliğindeki ana arteri de şehre kazandıracaklarını paylaştı.

İldem'de İldem-D imar yolu olarak 2,5 kilometrelik 30 metre genişliğinde yol ile 0,5 kilometre 30 metre genişliğinde yol yapacaklarını da kaydeden Büyükkılıç, burasının da gelişme bölgesi şeklinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN’A VEFA

Gökkent Mahallesi'nde de onlarca metre genişliğinde ve kilometrelerce yol yapacaklarını aktaran Büyükkılıç, havalimanına bağlanacak olan 1,35 kilometrelik 30 metre genişliğindeki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi devamının tamamlanacağını, yeni yapılan yolun isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı olacağı müjdesini verdi.

Büyükkılıç, inşa edecekleri 1,5 kilometrelik 30 metre genişliğindeki Havalimanı-Erkilet Bulvarı bağlantısı ile Erkilet'teki vatandaşların havalimanına direkt ulaşım sağlayacağını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı arasında Uğurevler Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde 1,5 kilometrelik yol, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde 2,1 kilometrelik yeni yol planı yaptıklarını böylelikle Sivas Caddesi ile Hulusi akar Bulvarı arasında bir kestirme yolun şehre kazandırılacağını kaydederek, Anadolu Harikalar Diyarı'nda 25 metre genişliğinde 1,3 kilometre ve 1,2 kilometrelik 15 metre genişliğinde Cırgalan'ı Kuzey Çevre Yolu'na ve Gesi'ye bağlayacak yollar yapacaklarını ifade etti.

Büyükkılıç, yaptıkları ve yapmayı planladıkları yolları anlatan kısa videoyu da kamuoyuna sundu.

Şehrin sadece taşıt trafiği, konforu ve güvenliği değil, yayalara yönelik de yeni dönemde yapmayı planladıklarını dile getiren Büyükkılıç, yeni yaya üstgeçitlerini anlattı. 7 adet yaya üst geçidi yapacaklarını belirten Büyükkılıç, terminal, KASKİ, Yakut, Yıldızevler, Seyyid Burhaneddin, Kartal ve Talas Bulvarı gibi noktalara talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaya üstgeçitleri yapacaklarını, ilerleyen süreçlerde yeni ihtiyaç olan yerleri de gündemlerine alacaklarını söyledi.

Bisiklet yolları konusunda 31 kilometre ilave yaptıklarını, yeni dönemde ise yeni yollar yapacaklarını, mevcut yolları da iyileştireceklerini belirten Büyükkılıç, "Bisiklet yollarımız olmazsa olmazımız" dedi.

KAYSERİ’DE GECE SEFERLERİ

Tren yaya geçitleri konusunda da 2 yeni yaya geçidi yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, gece seferleri noktasında Kayseri'de yoğun anahat üzerlerinde 24 saat ulaşım hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

'GİTTİĞİN KADAR ÖDE' PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Büyükkılıç ayrıca akıllı şehircilik bağlamında tramvay hatlarında yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini vurgulayarak, akıllı kartlar ile 'gittiğin kadar öde' projesini gerçekleştireceklerini söyledi.

Park et-Devam et uygulamasını da gerçekleştireceklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri'de kolay, konforlu, güvenli ve akıcı bir trafik hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

Açıklamalarında yeni dönemdeki kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz eden Büyükkılıç, İncesu Semerkent Mahallesi Toplu Konut Projesi'nden, her birisinin 1000'er konutu içeren İncesu Saraycık Mahallesi Yeni Konutları'ndan, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nden söz ederken, Sahabiye Kentsel Dönüşüm'ün 3 etabını ise Emlak Konut ile gerçekleştireceklerini vurguladı.

ALZHEİMER MERKEZİ PROJESİ

Sosyal Hizmet Projeleri’ni de kamuoyuna duyuran Büyükkılıç, yeni dönemde, bir doktor olarak Alzheimer Merkezi Projesi’ni çok önemsediğini ifade ederek, Alzheimer hastası olan vatandaşların ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya çalışacaklarını paylaştı.

ÇOCUKLARA BESLENME DESTEĞİ

Çocukları da önemsediklerini belirten Büyükkılıç, yeni dönemde çocuklar için okullarına beslenme desteği sunacaklarını ifade ederek, diğer sosyal hizmetlerini sıraladı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA SU ÜCRETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Büyükkılıç, sıcak Yuvam Projesi sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma desteği sunacaklarını ayrıca engelli vatandaşlara destek noktasında da onların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlama adına temizlik ve basit tamirat hizmetlerinin gerçekleştirileceğini ve ayrıca yine yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulayacaklarını anlattı. Büyükkılıç, engellilerin toplu taşımaya erişimi konusunda da araçların tam erişimli olmasını sağlayacaklarını söyledi.

2024'ten itibaren 23 Nisan tarihlerinde çocuk kitapları fuarı ve şenliği düzenleyeceklerini müjdeleyen Büyükkılıç, tüm ilçelere ekmek, gıda, kömür, süt, kırtasiye, ulaşım, aile desteği, çorba, sıcak yemek ve nakdi yardımlar gibi sosyal yardımların gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR, EMEKLİ EVİ KURUYOR

Emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak, sosyal kültürel etkinliklerle emeklileri buluşturmak amacıyla Emekli Evi kuracaklarını ifade eden Büyükkılıç, Uluçınarlar Yaşam ve Dayanışma Merkezlerini yaygınlaştıracaklarını ve Emekliler Kafeteryası'nın da sayısını arttıracaklarını belirtti.

MOBİL GÖZ TARAMA VE GEZİCİ BİLİM OTOBÜSÜ

Toplum sağlığını önemsediklerini bunun için, daha önce gezici diş tarama hizmeti sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, mobil göz tarama aracını hizmete koyacaklarını da ifade ederek, Bilim Merkezi Kapınızda sloganı ile ‘Gezici Bilim Otobüsü’ hizmeti vereceklerini dile getirdi.

MÜZELER VE KÜTÜPHANELER ŞEHRİ’NE YENİ PROJELER

Sunumunda “Bizim olmazsa olmazımız” diye nitelediği kültür sanat projelerine değinen Büyükkılıç, Külte Kaniş-Karum’da 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde kayadan oyma Türkiye’nin en büyük müzesinin hayata geçirilme sürecinde olduğunu belirterek, Develi Belediyesi’nin de destekleri ile Develi Askerlik Şubesi’nin kütüphaneye dönüşmesi noktasında destek sağladıklarını belirtti.

Kayseri’yi kütüphaneler ve müzeler şehri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fosil Müzesi projemiz devam ediyor. Mamutlar, gergedanlar, fillerin atası 7,5 milyon yıl önce yaşamış, Kızılırmak kenarından çıkıyor, gelen giden hayran kalıyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Koramaz Vadimizde bir müzemiz hazır, Ticaret Müzesi Jandarma Konağı diye bilinen yerde hazır, İlçe Halk Kütüphanelerimiz devam ediyor. 7/24 kütüphaneyi gençlerimizin insanına sunacağız. Kitap Kafeleri arttıracağız, İldem Çocuk Kütüphanesi, Keykubat Semt Kütüphanesi, Yakut mahallemizde kütüphanemizi hayata geçiriyoruz.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN ÇOCUK KREŞLERİ

“Çocuk kreşlerini hayata geçiriyoruz. Şehir Hastanemizin hemen yanı başında başlıyoruz, Beyazşehir’de benzer bir projemiz var. Amacımız, insanların hayatını kolaylaştırıp, onlara destek vermektir” ifadelerini kullanan Büyükkılıç, “Restorasyon projeleri de bizim için önemli” diyerek Tavukçu Mahallesi 3’üncü etap, Aziz George Kilisesi, Kızıl Köşk, Alaybeyli Camii restorasyon projeleri ile tarihe sahip çıkacaklarını anlattı.

Büyükkılıç öte yandan, turizm projelerinden değişik vadilerle ilgili ıslah projeleri, turizm faktörü olarak Sarımsaklı ve Erciyes’te Karavan Park projesi ve Sağlık Turizmi Kongresi gibi çalışmalar yapacaklarını da söyledi.

AKILLI ŞEHİRCİLİK PROJESİ’NE ÖZEL PARANTEZ

Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Projesi’ne özel parantez açarak, şunları söyledi:

“Akıllı Şehircilik artık olmazsa olmazımızdır. Zaten altyapımız hazır, şehrin tamamını kucaklayacak ve kuşatacak çalışmaya imza atacağız. Mart ayındaki meclisimizden Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’mızı hayata geçiriyoruz. Akıllı şehircilikte vatandaşın yaşam kalitesini arttıracağız. Genç Kayseri Kart ile gençlere yönelik olarak rahatlıkla kullanacağı hem indirimli hem bilgilendirme projemiz olacak. Çiftçi Bilgi Sistemi, Felaket Kurtarma Merkezi, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması, Alzheimer hastalarına ücretsiz Aklım Sende saati, açık veri platformu, İlaçlama Bilgi Sistemi, Kültür Rehberi, Muhtar Bilgi Sistemi, Mesire Alanı Bilgi Sistemi, Sportif Kayseri Projesi, Dijital Şehir Laboratuvarı olacak.”

“2026’DA KAYSERİ’MİZİ TEKNOFEST İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Bilime yeni dönemde de önem vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “2026’da Kayseri’mizi Teknofest ile buluşturacağız. Yakında Sanayi Bakanımız teşrif edecek. Aynı zamanda uzaya çıkan ilk Türk astronotumuz da Kayseri’mize gelecek. Büyük bilim şenlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bilişim Akademisi bizim için önemli bir proje. Çocuklarımızı burada iki yıl süreyle burada eğiteceğiz. Teknoloji Hangarı da önemli bir projemizdir” dedi.

Programda, Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Celal Öztürk, Endüstri Mühendisi Doç. Dr. Feyza Gürbüz, Bilgisayar Mühendisi Dr. Rifat Kurban, Çevre Mühendisi Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, Elektrik-Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Türkmen ve Bilgisayar Mühendisi Dr. Murat Taşyürek’in Bilişim Akademisi’nde yer alacağı duyurulan video da izletildi.

Büyükkılıç, Sosyal Tesis ve Hizmet Tesisi Projeleri kapsamında şehir için önemli olan, ekonominin can damarları nakliye başta olmak üzere bu alana hizmet edecek olan Lojistik Merkezi, Ziya Gökalp Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi’nin içerisinde prestijli bir Nikâh Salonu ve yaz dönemlerinde Matematik Köyü gibi projeleri de anlattı.

YENİ OTOGAR PROJESİ GELİYOR

Yeni Otogar Projesi’ni hayata geçireceklerini de anımsatan Büyükkılıç, “Kumsmall AVM ve Mobilyacılar Sitesi Bölgesi’nde yeni otogarımızı, daha butik, daha günün koşullarına uyarlanmış, tramvay hattı yanı başında olacak, çevre yol kenarında olacak güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi diye bir projemiz var, seracılık mükemmel nasıl yapılır diyerek öncü olacağız” dedi.

Konuşmasında ‘Dirençli Şehir Kayseri olmazsa olmazımız’ ifadelerini kullanan Büyükkılıç, “Bu yönde yaptıklarımız çok fazla, yapmamız gerekenleri de çok önemsiyoruz. Deprem Master Planı oluşturulacak, kentsel dönüşüm ile master planımız mevcut, Afet Eğitim Merkezi’ni kuruyoruz. Deprem Bilgi Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Çok önemli mikrobölgeleme, şehrimizin 200 milyon metrekarelik alanında gerekli taramayı yaptıracağız, en önemli hazırlığı tamamlamış olacağız. Jeoloji Bilgi Sistemi, Bölge Faylarının Tektonizmasının İncelenmesi, Engelli Bireylere Afet Bilinci Eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

Avrupa Spor şehrine yakışacak projelerini de kamuoyuna aktaran Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Spor Köyü diye projemiz var, şehrin doğusunda ulaşım sorunu olmayan bölgede olacak. Sümer Kapalı Tenis Kortu’nu hayata geçiriyoruz. Atletizm Pisti’ni Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hayata geçireceğiz, ayrıca 4 tane daha saha ekliyoruz. Erciyes Yeni Tenis kortlarının yanı sıra gençlik oyunları ve spor, kültür festivalleri düzenleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Büyükkılıç, Keykubat Millet Bahçesi, Özel Hobi Evleri, Sarımsaklı Mesire Alanı, Şahruh Köprüsü Rekreasyon Alanı, Belsin Yılanlı Dağı Mesire Alanı, Deliçay Mesire Alanı, Erkilet Mesire Alanı, Yeni Parklar, Ağaçlandırma Projeleri, Ali Dağı Ağaçlandırma Projesi, Erciyes Dağı Ağaçlandırma Projesi, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Yeni Katı Atık Transfer İstasyonları, Gürültü Eylem Planı, Yağmur Suyu Hasadı ve Kombi Desteği gibi çevreci projelerden de bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, ‘Gözbebeğimiz ilçelerimiz’ diyerek, 16 ilçeye yapılacak projeleri şöyle sıraladı:

“İlçelere sosyal tesisler, tarım ve hayvancılığa kayıtsız şartsız destek sürecek, 200 ton nohudu 300 tona çıkardık. Taşramızda asfalt yollarımıza, sanat yapılarına, kilitli parke, onarım bakım desteğine, spor sahaları yapımı devam ediyoruz.”

“ALTYAPI PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Altyapı projelerinin devam edeceğini hatırlatan Büyükkılıç, “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projemiz, hibesi hazır. Planlanan kolektör hatları hazır. Doğu bölgesine su temini projemiz hazır, enerji üretim tesisleri projeleri de hazır. Çok önemli proje Arıtma, Kurutma ve Yakma projemizi de hayata geçireceğiz. Yağmur Suyu Hasadı projemizde de üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sizlere layık olmaya çalışan anlayışımız var. 16 ilçe belediye, 1 Büyükşehir sizlerle, el ele, gönül gönle sizlere layık kılsın Mevla’m diyoruz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.