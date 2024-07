‘Akıllı Şehir’ çalışmaları kapsamında sektör temsilcileri ile buluşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi Smart City mantığı içerisinde akıllı şehir bağlamında ön plana çıkarma yönünde gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehir Buluşmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Akıllı Şehircilik konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda adından söz ettirmeye ve öncü olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, gerek üniversitelerin, gerek organize sanayi bölgelerinin, gerekse ilçe belediyesi ile vilayetin, kurum ve kuruluşları hem destekleyecek hem de motive edecek, bu alanda koordinasyonu sağlayacak, şehrin tamamını kucaklayacak, altyapısını oluşturacak bir gayret içerisinde olacağını ifade etti.

“DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, bu alanda sürekli yenilikler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu açıdan ilk çalışma diyebiliriz. İlk size başvurmuş oluyoruz. İki gün önce de bu alanda yetkin bir firmanın paylaştığı, Kayseri’nin incelendiğinde altyapı olarak akıllı şehircilik projeleri açısından en çok buna altlık oluşturacak projelere imza atmış olması, Abdullah kardeşimize, daire başkanımıza ve ekibine tabi ki buradan teşekkür ediyorum. Tabi ki yeter mi, yetmez. Her an, her saniye bu alanda gelişmeler oluyor. Yenilikler oluşuyor. Biz bu açıdan da kendimizi geliştireceğiz. Daha da fazla gayret göstereceğiz ama asıl sizlerden bir destek beklediğimizi, bu alanda bizi yüreklendirmenizi, bu konuda katkı sağlamanızı, daha fazlasını, yukarıya taşımak açısından, istediğimizi de belirtmek istiyoruz.”

Alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı ve beşincisi düzenlenen Akıllı Şehir Buluşmaları’nda ‘akıllı şehir’ konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrası katılımcılarla Büyükşehir Belediyesi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

“KAYSERİ’MİZİ AKILLI ŞEHİR BAĞLAMINDA ÖN PLANA ÇIKARMA GAYRETLERİMİZ SÜRECEK”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Özellikle yerel dinamiklerimizi hayata geçirme ve onlardan yararlanma bağlamında önemli bir çalışma. Firmalarımızdan bu konularla ilgili hem katkı sağlayıcı hem yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. İnşallah şehrimizin tüm kurum ve kuruluşlarını bu alanda yönlendirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Kayseri’mizi Smart City mantığı içerisinde akıllı şehir bağlamında ön plana çıkarma yönünde gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, akıllı şehir projelerinin insanların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, “Tabi ki rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında her aşamada yapacağımız akıllı şehir projelerimiz hem yatırımlarımız hem de hizmetlerimiz açısından insanlarımızın hayatını kolaylaştırıcı anlayış içerisinde yaklaşım sergileyeceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 5’incisi yapılan bu çalışmanın devam edeceğini vurguladı.