Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ile kentin daha sağlam altyapıya kavuşması kapsamında toplantı yaptı. Ramazan Deresi Islahı Projesi ele alınan toplantıda, Başkan Büyükkılıç, “Devlet Su İşleri’mizin kıymetli ekibine ve tabi ki Tarım Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Geleceğe yönelik güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için kamu, kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda, istişarelerine de devam ediyor.

Bu kapsamda, başkanlık toplantı salonunda Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve ekibi, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve ekibi tarafından sunum yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da hazır bulundu.

RAMAZAN DERESİ ISLAHI PROJESİ ELE ALINDI

Başkan Büyükkılıç’a kentte ve bölgede yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi verildi. DSİ ve KASKİ ortaklığında yürütülen projelerin değerlendirildiği toplantıda özellikle Kayseri il merkezinde hayata geçirilecek olan Ramazan Deresi Islahı Projesi ele alındı.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı açıklamada, “Kurumların dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilemiş oluyoruz. Dolayısıyla şehrimize en fizibil, en sorun oluşturmadan aşılacak boyutu ile bu süreci yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere havaalanı terminal binamızın yapılma sürecinde Ramazan Deresi diye bilinen bu derenin uzantısının deplase çalışmalarında da Devlet Su İşleri’miz gerekli desteği verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Onların vermiş oldukları bu destek sonrasında da şehrimize yakışan bir havaalanı terminal binamız ve hemen yanı başındaki katlı otoparkımızın yapılmasına da fırsat verilmiş oldu “diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“RAMAZAN DERESİ TAŞKIN KANALI ISLAH PROJESİ BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYORDU”

Büyükkılıç, bundan sonraki süreçlerde de diğer deplase edilecek ya da yapılacak taşkın kanallarla ilgili ıslah projelerinde de iş birliğinin süreceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Develi bölgesinde yapılan bir çalışmada kamulaştırma boyutunu yine biz üstlenmiş idik. Devlet Su İşleri’miz gerekli çalışmaları başlattı. O anlamda teşekkür ediyorum. Yahyalı Karaköy Taşkın Islah Projesi, önlem alma bağlamında o konuda da ödenek ayrıldı. Yer teslimi yapıldı. Süreç devam ediyor. İnşallah bir daha sorun oluşturmayacak şekilde o projemiz de hayata geçecek. Bunun gibi onlarca birlikte yaptığımız çalışmalar var. Şehrimiz için en önemli proje olan Ramazan Deresi Taşkın Kanalı Islah Projesi bizim için hayati önem arz eden, olmazsa olan bir proje idi. Devlet Su İşleri’mizin kıymetli ekibine ve tabi ki Tarım Bakanımıza özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımız sağ olsun var olsunlar, bakanlarımızı, milletvekillerimizi de unutmuyoruz bu arada.”