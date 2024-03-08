Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8, 9 ve 10 Mart’ta Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes KışFest’e tüm Kayserilileri davet etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ve girişimleri ile 12 ay sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erciyes, uluslararası dev organizasyonlarla hem adından söz ettirmeyi hem de uluslararası turizme Kayseri’nin damgasını vurmayı sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye, bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde 8, 9 ve 10 Mart günlerinde düzenlenecek.

FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek.

Öte yandan Erciyes, nefes kesen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinde düzenlenecek Erciyes Cup ile de kış sporu tutkunlarına unutulmaz üç gün yaşatacak.

Ayrıca Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası kapsamında Kayseri’nin zirvesinde yapılacak Erciyes KışFest, dev konserler, Dj performansları, eğlenceli yarışlar ve kar oyunları ile 3 gün boyunca eğlenceye doyuracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz yine bir ilklere imza atıyor. Dünya Kar Motorları Şampiyonası ilk kez Kayseri’mizde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yapılan bu çalışmayı çok önemli ve anlamlı buluyoruz” dedi.

3 kategoride 150 ülke spor kanallarında canlı yayınlanacağını ve şampiyonanın milyonlarca insana ulaşacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizi seviyoruz, şehrimizi ayrıca önemsiyoruz. Amiral gemimiz olan Erciyes Kayak Merkezi’mizin bu tür etkinliklerle buluşması bizleri ayrıca keyiflendiriyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, gençleri bu önemli ve anlamlı şampiyonaya beklediklerinin altını çizerek, “Gençlerimizin eğlenmesini de önemsiyoruz, sanatçılarımızla buluşmak üzere diyoruz. Gençler, sanatçılarımız var, hem eğleneceksiniz hem kayacaksınız hem de yarışları izleyeceksiniz, dünya sizi takip edecek. Erciyes Kayak Merkezi’mize bekliyoruz, sizleri bembeyaz ortamda görmek istiyoruz. 8, 9 ve 10 Mart Erciyes Kayak Merkezi’nde buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.