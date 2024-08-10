Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezi ve KAYMEK TOKİ’yi çat kapı ziyaret ederek, kurslara katılan öğrencilere derslerinde başarılar diledi.KAYSERİ (İGFA) - Düzenlediği eğitimler, kurslar ve kültür sanat etkinlikleri ile Kayseri’nin 6’ncı üniversite olarak anılmaya başlayan KAYMEK, yılın her dönemi zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezi ve KAYMEK TOKİ’yi ziyaret etti.

KAYMEK yaz kurslarında sınıfları gezerek, eğitim gören öğrencilerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Yaz dönemini daha verimli geçirmek için Büyükşehir Belediyemize bağlı tesislerimizdeki kurslarımıza ve atölyelerimize gelen yavrularımızla bir araya geldik” dedi.

Tesisleri çat kapı ziyaret eden Büyükkılıç, “Gençlerimizin gelişimi ve sosyal becerilerini artırmak, aynı zamanda da değerler eğitimine katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz kurslarımıza katılan yavrularımızın her birine yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca mesleki eğitim ve kursları ile marka haline gelen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) etkin ve verimli kurslarından dolayı tüm ekibine teşekkür etti.

Öğrenciler de uzman eğitimciler eşliğinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.