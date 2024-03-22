Başkan Büyükkılıç, OSB’de fabrika ziyaretlerinde şehrin ihracatına ve üretimine katkı sağlayan firma yetkilileri ve personele teşekkür ederek, “Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte ihracat alanında büyük öneme sahip Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Turkuaz, Üç Yıldız ve Portal Çelik Kapı fabrikalarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ve üretimin merkezi Kayseri’de istihdama katkı sağlayan firmalarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Turkuaz, Üç Yıldız ve Portal Çelik Kapı firmalarını ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir süre görüştü.

İlk olarak şehrin ekonomisine katkı sağlayan firmalardan Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Turkuaz Seramik firmasını ziyaret eden Büyükkılıç ve Elitaş, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç kendilerini, fabrikalarında misafir eden firma yönetimine ve şehrin üretimine katkı sağlayan personele teşekkür etti.

Daha sonra Türkiye'nin en büyük çelik kapı fabrikası Portal Çelik Kapı’yı ziyaret eden Büyükkılıç, burada Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler’den son teknoloji kullanılarak hazırlanan parmak izi ile açılan, uzaktan telefon aracılığı ile de kontrol edilen çelik kapılar ile ilgili bilgi aldı.

Personele hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Portal Çelik Kapı Fabrikası’nın sadece Kayseri’de değil Türkiye’de adından söz ettirdiğini ifade ederek, “Gerçekten Portal Kapı sadece Kayseri’de değil, Türkiye’de kendisinden söz ettiren konuma geldi. Bu sizlerin emeği ve gayreti ile oldu. O açıdan Cenab-ı Allah her birinizden razı olsun. Sizlere helalinden bol rızık versin” diye konuştu.

“BİZLER SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri’nin fedakârca çalışmalar ve hizmetler ile ülke genelinde örnek gösterildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Böyle hayırsever anlayışı ile yetişen sizleri, deprem döneminde de hep gördük, fedakârca koşturdunuz. Allah o günleri bir daha göstermesin. Kayseri’mizin insanları da bu manada tüm illerimizde yaptığı fedakârca çalışmalarla kendisinden söz ettirdi. Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki teşrifinde de Kayseri’mize hakikaten benim şahsımda sizlere teşekkür etti. Bunu da böylece hatırlatmış olalım. Bizler sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yıllardır koşturuyoruz” ifadesinde bulundu.

Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli ile onların dayanışmasının en güzel örneğini Kayseri’de sergileyeceğimize inanıyorum. Hem onun yüzünü güldüreceğiz hem de sandıklarda gerekli görevimizi yaparak hareket edeceğiz. Mevla’m lütfeder ve sizler de teveccüh ederse, bizlere sıcak bakarsanız, sizlere layık olma yönünde bu dönem de hizmet etmeyi arzu ederiz. Önemli olan ülkemizin bekası, önemli olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun.”

Son olarak Başkan Büyükkılıç, Üç Yıldız ambalaj firmasını ziyaret ederek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyip, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.