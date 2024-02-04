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MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Sarıgöl ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesini ziyaret etti. Ziyarette mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çakır, talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Sarıgöl ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesine ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır’a, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş eşlik etti. Muhtar Mustafa Keşkekoğlu ve vatandaşlar ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Mahalle sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.