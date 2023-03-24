Beylikdüzü Belediyesi’nin Hatay İskenderun’da kurduğu ve 3 binden fazla depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte ilk iftar yapıldı.HATAY (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından Hatay İskenderun’da kurulan ve 3 binden fazla depremzedeye yuva olan çadır kentte ilk iftar yapıldı.

Bölgeye giderek çadır kentin faaliyetlerini yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk iftarını depremzedelerle birlikte yaptı.

Başkan Çalık’ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da oruçlarını depremzedelerle birlikte açtı.

Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Çalık, yemeğin ardından çadır kentteki vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Çalık, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan belediyenin Beylikdüzü’nde düzenlediği Ramazan etkinlikleri de ilk gününde büyük ilgi gördü. Yakuplu Kent Ormanı ile Yakuplu Caddesi kesişiminde konumlanan Gezici Ramazan Kumpanyası, Hacivat ve Karagöz oyunu ile kukla gösterisinde her yaş grubundan vatandaşı bir araya getirdi. İftardan sonra ise Yaşam Vadisi’nde Neyzen Serkan Kamacı ve ekibinin “Neyler ve Defler” isimli tasavvuf konseri gerçekleşti. Gezici Ramazan Kumpanyası, 18.30’dan iftar saatine kadar her gün farklı bir mahallede olurken Yaşam Vadisi etkinlikleri 20.30’da başlayacak.