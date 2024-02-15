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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı. Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Başkan Çalık, “Bu güzel gün bütün hayatınızın bütün anlarına eşlik eder. Her gününüz 14 Şubat gibi geçsin. Umarım bahtınız da yolunuz da açık olur. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı. Beylikdüzü Belediyesi Nikâh Salonu’na giden Başkan Çalık, nikâh hazırlığı yapan çiftleri ziyaret etti. Çiftlerle bir süre sohbet eden Başkan Çalık daha sonra İrem Nur Kara ve Yiğit Genç ile Selcan Coşkun ve Rıza Özgüler çiftlerinin nikâhını kıydı. Dünya evine girmek için bu özel günü tercih eden çifte mutluluklar dileyen Başkan Çalık, evlilik cüzdanlarını gelin ve damatlara birlikte teslim etti.

“HER GÜNÜNÜZ 14 ŞUBAT GİBİ GEÇSİN”

Nikah töreninde büyük heyecan yaşadığı görülen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çalık,

“Dünya evine giren çiftlerimizin nikâhlarının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah uğurlu gelir. Bu güzel gün bütün hayatınızın bütün anlarına eşlik eder. Her gününüz 14 Şubat gibi geçsin. Umarım bahtınız da yolunuz da açık olur. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.