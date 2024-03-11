Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Ramazan ayı münasebetiyle mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Başkan Çelebi mesajında şunları söyledi:" İslam Âleminin özlemle beklediği başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.



Ramazan ayı; manevi duyguların zirveye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günlerdir. Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz bu günlerde; dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Sabretmeyi, bağışlamayı, yardımlaşmayı, iki olanın birisini, bütün olanın yarısını vermeyi, gülümsemenin sadaka olduğunu, güçsüze yardım etmeyi, küçüğü sevip büyüğü saymayı, kimsesize el uzatıp sahip çıkmayı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmayı ve her şeyden önemlisi merhametli olmayı öğreneceğiz.



Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam Aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum"dedi.