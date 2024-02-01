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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği (MAGİD) Başkanı Burhanettin Yaşar ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. MANİSA (İGFA) - Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Burhanettin Yaşar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. 13 Temmuz’da 8’inci Olağan Genel Kurullarını yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Burhanettin Yaşar, yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Ziyaretleri nedeniyle Yaşar ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, “Hayırlısı olsun, Allah mahcup etmesin. Görev alan tüm arkadaşlara başarılar dilerim” dedi. Manisa’nın imar planları için yoğun şekilde mesai harcadıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, Manisa’nın önünün açılabilmesi için imar planlarının önemine vurgu yaparak, çaba sarf etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Ergün, ziyarette konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini de armağan etti.