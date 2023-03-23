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Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iftarında Atatürk Kent Meydanı’ndaydık. Millet İttifakı İl Başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla sofralarımızı paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda Ramazan ayının ilk iftarı verildi. Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir katılım olduğu gözlemlenirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk iftara Millet İttifakı il başkanlarıyla katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

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