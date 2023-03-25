Zübeyde Hanım Tesisinde bir araya gelen CHP’li Belediye Başkanları arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyeleri arasında tek Kadın olarak yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kendi sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na duyulan ilgi fotoğraf karelerine yansıdı. Duyduğu mutluğu ve heyecanı sosyal medyasından duyuran Çerçioğlu, “Ülkemizin aydınlık yarınları için yürekten çalışmaya devam edeceğiz.” Mesajını paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yayınladığı mesajın tamamı şu keldi paylaşıldı: “Ankara’da gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için yürekten çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; “ "Bütün belediye başkanlarımızla birlikte Sayın Genel Başkan'ımız ve cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında seçim startını vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Haber: Cemil Ağırbaşer