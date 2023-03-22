İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi gençlere ve geleceğe önemli bir yatırım için çalışmalara başladı. Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ile kentin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir sayfa açılacak.

Kültürün, sanatın ve önemli spor organizasyonlarının merkezi olan Efes Selçuk’ta 2800 metrekare bir alan üzerinde 1154 m2 kapalı spor salonu, 840 seyirci kapasiteli, soyunma odaları, teknik ve idari odalar, hakem odaları, 9 adet dükkândan oluşan ticari alan bulunacak. 840 seyirci kapasitesine sahip olan yapıda basketbol ve voleybolun yanı sıra hentbola da uygun bir saha inşa edilecek.

Gerek seyirci kapasitesi gerekse sahanın ölçüleri sebebiyle Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi uluslararası spor organizasyonları için de kullanılabilecek. Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde tiyatro, seminer ve kurs gibi etkinlikler için de kullanılabilecek iki salon da yer alacak.

GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN

Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi proje alanında bilgi veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel proje ile gençlere verdikleri sözü tutmanın yanı sıra Efes Selçuk adına önemli bir kazanım elde edileceğini söyledi.

Uzunca bir süre içerisinde Selçuk Belediyesi’nin eski hal binasının olduğu alanın yıkımının gerçekleştiğine dikkati çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu alana dair olarak gençlere verdiğimiz sözü tutmak adına bir kapalı spor salonu aynı zamanda da gençlik merkezinin yer aldığı bir proje çizdirdik. 18 Nisan’da projemizin ihalesi gerçekleşecek. Bu proje dahilinde Efes Selçuk’taki gençlerin ve aynı zamanda tüm halkın kullanımına açık olabilecek voleyboldan, basketbola hatta hentbola kadar uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonu yapacağız. 2 bin 500 metrekarelik alana oturacak ve bin 154 metrekare olacak bir kapalı spor salonu 840 kişi kapasiteli, 9 adet dükkândan oluşan bir ticari aksın da yer aldığı bir alanı hayata geçirmek adına 18 Nisan’da bu projenin ihalesini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.