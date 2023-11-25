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KOcaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gün boyu eğitimcilerle bir araya gelen Kocaeli'nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, günün son etkinliğinde Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde görev yapan öğretmenlerle buluştu. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Başkan Çiftçi ve bilgi evi eğitimcileri katılım sağladı.

Bilgi Evi öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar özel olduğuna vurgu yapan Başkan Çiftçi, programdaki konuşmasında şunları dile getirdi; “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. 9 mahallemizde 8 bilgi evimizde hizmet veriyoruz ve bilgi evlerimizde çocuklarımızı 5 yaşında alıyor, üniversiteyi kazanana kadar eğitim hayatlarına katkı sunuyoruz.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Öğretmenliğin her anı ve her günü çok önemi, iyi ki varsınız. Bugün eğittiğiniz yavrularınızla yarın daha iyi yerlerde karşılaşacak ve onların başardıklarıyla çok mutlu olacaksınız. Çocuk kulüplerimizde bin 400 yavrumuza eğitim veriyoruz ve bu bir rekor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çayırova Belediyesi olarak, herhangi bir ücret almadan çocuklarımıza anaokulu eğitim veriyoruz.

“EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI ÖDENMEZ”

Sizlerin emeğinizin karşılığı ödenmez. Siz çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Yavrularımızın hayatlarının şekillenmesinde bir mihenk noktasısınız. Ben eğitim alanında verdiğimiz hizmetleri çok önemsiyorum. Önemli olan neslin ihyasıdır. Özveriniz ve fedakarlığınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz özverinin ve sabrın karşılığını gelecekte alacaksınız.”