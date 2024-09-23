Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Çayırova’daki amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da gerçekleştirdiği atılım ve yatırımlarla ilçeye ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bugün gerçekleşen toplantıya Başkan Çiftçi’nin yanı sıra Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Olcay Yücel ile Ercan Aslan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammet Nizamoğlu ve ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulübü başkanları katılım sağladı. İlçenin spor altyapısına büyük katkılar sağlayacak yatırımları Çayırova’daki çocukların ve gençlerin hizmetine sunan Başkan Çiftçi, ilçedeki spor kulüpleri başkanlarıyla hasbihal etti.

“GÖNÜLDEN HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Amatör spor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Neslimizin ihyası, gençlerimizin zihinsel ve bedensel gelişimi için fedakarca hizmet veren başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Spor kenti Çayırova’mızda paydaşlarımız olan ve birlikte yol yürümeye devam edeceğimiz kulüp başkanlarımıza gönülden hizmetleri için yürekten teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.