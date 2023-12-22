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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Çiftçi, “Bizlere emanet olan yavrularımız ve aileleriyle güzel bir geceyi geride bıraktık” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve gelir gelmez ilk iş olarak ‘Beşikten Eşiğe Yetim’ projesini hayata geçiren ve bu kapsamda ilçedeki yetim ile öksüz çocukların her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, en uzun gecede yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, özel çocuklar ve aile fertleri katılım sağladı. Musiki dinletisiyle başlayan programda, çocuklar ve yakınlarına hoş geldiniz dileklerini ileten Başkan Çiftçi, "İyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun. Bu akşam çocuklarımızın akşamı. Bu işler, gönül işi ve sevgi işi. Bu güzel işlerin merkezinde Peygamberimiz var ve o bize öğretti. Biz bu yavrularımızla sürekli bir arada olacağız. 2019’da ilk göreve geldiğimizde ilk iş olarak yavrularımızı tespit ettik. Yetim gülerse dünya güler dedik ve biz meseleye böyle bakıyoruz. Önemli olan gönüller yapmak ve gönüllere girmek, yavrularımızı ve insanımızı mutlu etmek. Biz kocaman bir aileyiz ve sizleri çok seviyoruz. Geldiğiniz ve yavrularımızı mutlu ettiğiniz için Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Çiftçi, STK temsilcilerine desteklerinden ötürü plaket takdim etti. Yemeğin ardından, program çocuklara özel gösterilerle birlikte sona erdi.