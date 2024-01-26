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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası ile Gençlik Merkezi projelerini yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki çocuklar ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren, bu doğrultuda da Çayırova’ya önemli eserler kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşaatı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi ile Gençlik Merkezi Projesi’ni yerinde inceledi. İlk olarak Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesini inceleyen Başkan Çiftçi, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmaları tüm hızıyla süren Gençlik Merkezi’ni de gezdi.

SPOR SALONU HIZLA İLERLİYOR

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve çatı makasları takılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesindeki çalışmaları yerinde gören Başkan Çiftçi, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamlandıktan sonra 7’den 70’e tüm Çayırovalıların spor yapma imkanı bulabileceği, 9 branştan sporcunun aynı anda antrenman yapabileceği projenin Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacağını dile getiren Başkan Çiftçi, projenin en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların kullanımına sunulacağını da belirtti.

GENÇLİK MERKEZİ’NDE SONA DOĞRU

Tek katlı olarak inşa edilen ve içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı Gençlik Merkezi’ndeki çevre düzenleme ve tamamlanmak üzere olan iç tefrişat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, proje tamamlandıktan sonra, Çayırovalı gençlerin kaliteli ve verimli zaman geçirebilecekleri bir mekana kavuşacaklarını belirtti.