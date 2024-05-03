Mücadele ettiği Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselme başarısı gösteren Çayırovaspor’un futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi şampiyonluk kupasıyla birlikte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’nın mimarı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şampiyon Çayırovaspor’u ağırladı. Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden ve şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselme başarısı gösteren Çayırovaspor, şampiyonluk kupasını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye getirdi.

Çayırovaspor Kulüp Başkanı Muammer Aydın, Çayırovaspor yönetimi, Çayırovaspor Teknik Direktörü Orhan Ken ve futbolcuların yer aldığı ziyarette, Başkan Çiftçi, başarılarından ötürü teknik heyet, sporcular ve Çayırovaspor yönetimini tebrik etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“ÖNEMLİ OLAN SPORU SEVDİRMEK”

“Hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir başarı oldu. Birçok branşta mücadele ediyoruz, futbolda da BAL ligine çıktık. Geldiğiniz için sağ olun. Biz meseleye spor yapma penceresinden bakıyoruz. Sporu önemsiyoruz. Çayırova’mızı spor şehri yapalım diye birçok çalışma yaptık. Bu işi şampiyonlukla taçlandırmak çok güzel ama önemli olan sporu sevdirmek. Her bir kardeşimiz, vatandaşımız ilgi duyduğu branşta spor yapsın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Önemli olan sizlerin mücadelesi. İnşallah önümüzdeki sezon daha güçlü bir şekilde yola devam ederiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Bu başarınızla bizi mutlu ettiniz, teşekkürler, sağ olun var olun. İkinci spor salonunu da ilçeye kazandırıyoruz. Spor alanındaki bu başarılarınız bu yatırımların ilçemize gelmesini sağlıyor. Sizin başarılarınız sporu çocuklarımıza sevdirmemizi sağlıyor.”

Daha sonra Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muammer Aydın, Başkan Çiftçi’ye bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür edilirken program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.