Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan ve üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya gelip sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve gençlerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınavına belediyenin gençlik merkezinde hazırlanan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine yerleşen öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

Yeni üniversiteli olan gençlere, kendi meslek hayatından örnekler veren Başkan Çiftçi, öğrencilere tecrübelerini de aktardı.

Bunun yanı sıra Başkan Çiftçi, üniversite kazanan öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Gençler, Başkan Çiftçi’ye hayata geçirdiği projeler ve gençlere yönelik çalışmaları için de teşekkür etti. Öğrencilerin yönelttiği sorulara da cevap veren Başkan Çiftçi, programın sonunda günün anısına gençlere hediye takdim etti.