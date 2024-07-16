Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk, Çayırova ve Yenimahalle muhtarlarını makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelen ve onlarla istişareye büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugünkü saha ziyaretleri kapsamında muhtarlarla buluştu. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Özkoca, Çayırova Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ve Yenimahalle Muhtarı Yunus Köse’yi makamında ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, muhtarlarla birlikte mahalleler ve şehir hakkında istişareler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde günün anısına hatıra fotoğrafı da çekilirken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Demokrasimizin temel yapı taşı ve yerel yönetimlerde önemli paydaşlarımızdan olan kıymetli mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek şehrimiz hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Özkoca, Çayırova Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ve Yenimahalle Muhtarı Yunus Köse’yle bir araya geldik. Misafirperverliklerinden ötürü muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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