Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp ile Yenidoğan’ın çehresini değiştirecek olan bin 400 metre uzunluğundaki yeni yapılan yol, çevre düzenleme ve park çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem bölgenin hem de şehrin çehresini değişeceği gibi bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yenidoğan Mahallesinde imara uygunsuz yapıların yıkımıyla yerine yeni yol, park ve çevre düzenlemesine başlanan alanı gezen Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, yeni çalışmaların bölgeye değer katacağını söyledi.

Havaların güzel olmasıyla Kocasinan’ın dört bir yanında saha çalışmalarını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bekir Yıldız Bulvarı’nın hemen yanı başında yer alan alanda yol çalışması, çevre düzenlemesi ve park çalışmalarına başladık. Yenidoğan ve Ziyagökalp ’in çevresini değiştirecek olan çalışmalar, en kısa zamanda hayata geçmiş olacak. Bekir Yıldız Bulvarı, şehrin ciddi manada trafik yükünü kaldıran bir güzergâh. Bunun yanında yan tarafın imara uygun bir şekilde imarlaşmasıyla birlikte hem bölgenin hem de şehrin çehresini değişecek. Kocasinan Belediyesi olarak kış mevsiminde de çalışmalarımızı sürdürmüştük. Çünkü hava şartları itibariyle çok yoğun bir şekilde kış yaşamamış olmamızdan dolayı saha çalışmalarımızı devam ettirdik. Bahar mevsimiyle birlikte havaların daha da güzelleşmesiyle saha çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini sözlerine ekledi.