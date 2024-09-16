Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Hasbağ olarak bilinen güzergâhta tamamlanan yeni yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Sezon başında bölgede çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Ertuğrulgazi ’de imarsız toprak bir alanı modern bir güzergâha dönüştürdüğümüz bu bölge, hızla gelişen yapısıyla hem altyapı hem de çevre düzenlemeleriyle geleceğe hazırlıyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Erkilet’te Hasbağ olarak bilinen güzergâhta incelemelerde bulundu.

Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyacakları alanlar inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Erkilet Hasbağı olarak bilinen bölgedeyiz. Sezon başında burada çalışmalara başladığımızda, yürüdüğümüz yolun adeta ‘Y’ harfi bile yoktu; toprak arazi halinde, imarsız bir vaziyette bekliyordu. Bu sezon, yol yapımı, dere ıslahı ve köprü çalışmalarına başladık. Şimdi ise asfalt çalışmaları tamamlandı ve yol, yoğun bir şekilde kullanılan bir güzergâh haline geldi. Hayırlı olsun. Ancak bu bölge, düşük yoğunluklu imarın olduğu ve birkaç katlı, bahçeli evlerin yapılabileceği bir yerdir. Yapılaşma hızla devam ettiği için biz de eşzamanlı olarak gerekli altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha güzel bir Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yapılması gereken tüm çalışmaları program dahilinde gerçekleştireceğiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.