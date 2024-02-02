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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini ve projelerin en ön planda dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle depreme dayanıklı daha güvenli konutlar inşa ettiklerini ve şehri daha dirençli hale getirdiklerini söyledi.

Mehmet UZEL (İGFA) - Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2.etabın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Türkiye’de kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm konutlarımızın inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin yenilenmesi açısından şuanda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutları tamamlanmasıyla birlikte bölge, yeni bir çehreye kavuşacak. Kocasinan’ımızın birçok bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle depreme dayanıklı daha güvenli konutlar ve daha dirençli bir şehir için son derece ehemmiyetli ve değerlidir. Ama bir o kadar da donanımı, altyapı ve sosyal çevresiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kentsel dönüşüm çalışmalarımız başında geliyor. Kentsel dönüşümle Kocasinan’ımızı değiştirmeye, dönüştürmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Kayseri’mize ve Kocasinan’ımıza yakışır yeni yaşam alanlarıyla daha güzel bir ilçe inşa ediyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik ve yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.